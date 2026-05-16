Het verhaal van Jason (21) en Robin (20) van Duiven lijkt zo uit een film te komen. De broers uit Almelo spelen sinds kort samen bij het Belgische Lommel SK en staan op het punt om promotie naar het hoogste niveau af te dwingen. Voor de Nederlandse voetbalbroers gaat er een speciaal dankwoord naar hun oma uit. "Daar hebben we héél veel aan gehad", stelt Robin.

Robin maakte begin dit jaar de tijdelijke overstap naar Lommel, waar broer Jason al sinds de zomer van 2024 speelt. Voor Robin was de overstap van PSV naar België een no-brainer. "Als ik het niet had gedaan, had ik misschien voor de rest van mijn leven spijt. Ik wilde héél graag één keer samenspelen met mijn broer op profniveau", vertelt de spits tegen Sportnieuws.nl. "Het is voor ons beiden een ervaring voor het leven."

Van Almelo naar PSV

De voetbalcarrière van de broers begon bij amateurclub La Première in Almelo. Al snel trokken de talentvolle aanvallers de aandacht van FC Twente en Heracles Almelo, die destijds al een gezamenlijke jeugdopleiding hadden. Lang bleef het duo echter niet in Hengelo. PSV meldde zich al snel voor de broers Van Duiven. "We hebben écht een fantastische jeugd gehad", vertelt Jason enthousiast.

In eerste instantie stonden ze niet te springen om een overstap. "PSV kwam vaak voor ons kijken, maar we hadden allebei ‘nee’ gezegd. Het was voor ons écht ver weg, maar ze bleven maar achter ons aan vangen", lacht Jason. Uiteindelijk gingen de broers toch overstag. "PSV is natuurlijk een grote club, waar de faciliteiten ook nog eens veel beter zijn. Ik heb er ook nooit spijt van gehad, want we hebben daar geweldige jaren gehad."

Samenwonen met oma in Eindhoven

De overstap naar PSV had wel grote gevolgen voor het gezin Van Duiven. Op jonge leeftijd moesten Jason en Robin al grotendeels op eigen benen staan. Gelukkig was daar oma. "We hebben héél veel aan elkaar gehad, ondanks dat het moeilijk was om onze familie en vrienden achter te laten in Almelo. We werden altijd op zondagavond naar Eindhoven gebracht en dan bleven we daar samen met oma tot en met zaterdag. En dan gingen we na onze wedstrijd in het weekend terug naar Almelo", vertelt Robin.

Eis om te gaan spelen voor PSV

De broers wilden absoluut niet in een gastgezin terechtkomen. "Dat was het laatste wat we wilden", zegt Jason resoluut. Dus kwam er een andere oplossing: een appartement voor de twee broers én oma. "PSV wilde ook wel een chauffeur regelen om ons vanuit Almelo naar Eindhoven te brengen. Maar wij hebben gelijk gezegd: als we komen, dan willen we wel een appartement of een huis. Daar hebben we uiteindelijk zo’n zes jaar gewoond met oma, waardoor we héél snel volwassen zijn geworden."

'We zijn niet van elkaar af te slaan'

De jaren samen in Eindhoven maakten de band tussen de broers nóg sterker. Dat merken ze iedere dag, op én buiten het veld. "Afgelopen weekend scoorde Jason en dan geeft dat wel een extra kick", vertelt Robin. "Je bent natuurlijk altijd blij als je team scoort, maar als je broer een doelpunt maakt dan is dat wel heel speciaal."

Ook buiten het voetbal trekken de twee voortdurend met elkaar op. "Eerst reden we ook altijd samen in één auto naar de club, maar hij gaat nu ook vaak naar zijn vriendin. Nu gaan we vaak apart naar de club, maar dan bellen we elkaar nog steeds. We zijn altijd samen en zijn niet van elkaar af te slaan."

Broers straks tóch uit elkaar

Tóch komt er binnenkort een einde aan het bijzondere avontuur samen in België. Robin vertrekt namelijk naar Real Valladolid, waardoor de broers voor het eerst in hun leven echt afstand van elkaar moeten nemen. "Dat wordt wel een héél nieuwe stap", erkent Robin. "Soms moeten je wegen ook scheiden om er weer sterker uit te komen. We blijven sowieso elke dag contact houden en ik weet zeker dat hij samen met zijn gezin naar Spanje komt als hij een paar dagen vrij heeft", besluit Robin.

Dit is deel één van een uitgebreid interview met de gebroeders Van Duiven. Zaterdagavond vertellen de broers meer over de promotiestrijd met Lommel SK, terwijl zondagochtend hun openhartige verhaal over het opvallende vertrek bij PSV verschijnt.

