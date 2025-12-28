Voor miljoenen dartfans is de stem van John McDonald onlosmakelijk verbonden met de grootste avonden op het podium van het WK. Toch speelt het meest bepalende moment uit zijn leven zich ver weg van Ally Pally af. Lang voordat hij uitgroeide tot hét gezicht achter de microfoon, keek hij de dood al eens recht in de ogen.

Als vaste omroeper van het WK Darts werd McDonald in de loop der jaren een onmisbaar onderdeel van het toernooi. Zijn stem gaf extra lading aan de walk-ons van de spelers en maakte van elke opkomst een moment op zich. Voor miljoenen kijkers wereldwijd werd zijn aankondiging een herkenbaar geluid van de kerstperiode.

'Ik dacht dat ik nooit meer zou lopen'

Achter die vertrouwde stem schuilt een verleden dat zijn kijk op het leven voorgoed veranderde. Op negentienjarige leeftijd brak McDonald zijn nek bij een parachutesprong tijdens zijn diensttijd bij het Parachutistenregiment. Hij werd wakker in het ziekenhuis zonder enig gevoel in zijn lichaam. "Ik dacht dat ik nooit meer zou lopen", vertelt hij in gesprek met het Britse The Sun. Een paar millimeter verschil had genoeg kunnen zijn om zijn leven blijvend te veranderen.

Na een lange en onzekere revalidatie herstelde McDonald volledig. Die ervaring nam zijn angst weg. Wat hij later ook deed, voelde minder bedreigend dan dat moment in het ziekenhuisbed. Live voor volle zalen en miljoenen televisiekijkers staan? "Na wat ik heb meegemaakt, is dat niet zo spannend meer", zei hij daarover. Volgens McDonald vraagt zijn werk vooral om lef.

Van parachutist naar mastercaller

Na zijn militaire loopbaan ging McDonald aan de slag in de mediawereld. Hij werkte als freelance fotograaf bij grote sportevenementen en volgde in 1987 zelfs de toenmalige Britse premier Margaret Thatcher tijdens haar verkiezingscampagne. Een foto van Thatcher met een cricketbat belandde destijds op de voorpagina's van meerdere kranten.

In 2004 rolde McDonald de dartswereld binnen bij de PDC. Niet veel later groeide hij uit tot de vaste stem van het WK Darts en maakte hij de sport van dichtbij mee in haar grootste jaren. Nu zijn afscheid nadert, kiest hij bewust voor rust en meer tijd met zijn familie. "Ik wilde niet van mijn werk direct naar mijn graf gaan", zegt hij daarover. Maar tot die tijd kunnen dartfans nog even van zijn stem genieten.

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Tijdens de editie van 2016 wordt gespeeld om het hoogste prijzengeld ooit. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.