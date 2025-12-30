Michael van Gerwen is uitgeschakeld bij het WK darts 2026. Na een rampjaar was er ook geen sportief succes voor de Brabantse ex-wereldampioen weggelegd. Gary Anderson was sterker in het Ally Pally te Londen. Na afloop had Van Gerwen het over 'de cruciale momenten'.

"Hier baal ik enorm van", zo was Van Gerwen duidelijk bij Viaplay.

"Ik heb het op belangrijke momenten af laten weten", zo was Mighty Mike schuldbewust. "Dat moet je jezelf kwalijk nemen. Ik was zeker niet de mindere. Hij was heel scherp op cruciale momenten en ik slordig. Daar word ik op afgerekend."

Cruciale momenten

Hij legt de vinger op de zere plek: "Het gaat om de cruciale momenten. Je moet hem gewoon de credits geven. Hij gooit een fantastische leg, dan gooit hij 81 of 84 uit", zegt hij over van die cruciale momenten in de achtste finale tegen The Flying Scotsman.

"Deze nederlaag mag ik mezelf aanrekenen. Timing is het allerbelangrijkste. Vooral dit soort wedstrijden. Je moet er gelijk op zitten. Dat heb ik vandaag te veel laten gaan. Bij vlagen ging het heel goed. In het eerste deel van de wedstrijd liep de eerste pijl niet zo, daarna ging dat best goed. Daarna werd het slordiger. Klote, in die positie wil je niet komen. Je wil hem continu onder druk zetten. Het wilde niet baten, helaas."

Timing

Interviewer Arjan van der Giessen merkt op dat Van Gerwen leek te worstelen met zijn ritme. Dat beaamt hij: "Als je lekker in je doen zit gaat het allemaal wat soepeler en lekkerder. Iedereen die een beetje op niveau speelt weet dat wel."

