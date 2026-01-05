Wil je profdarter worden? Dan moet je letterlijk naar school. De bond PDC organiseert aan het begin van elk jaar de Q-School. Inmiddels is dat kwalificatietoernooi op twee locaties begonnen. En er doen bekende gezichten aan mee.

Een recordaantal van 925 deelnemers doen mee om één van de 29 felbegeerde tourkaarten te winnen. Het toernooi is verdeeld over twee locaties en twee onderdelen. Op 5, 6 en 7 januari spelen in Milton-Keynes (Engeland) en Kalkar (Duitsland) alle ingeschreven darters.

Het doel is om tot de beste zestien van de dag te komen. Lukt dat, dan ga je automatisch door naar de 'Final Stage', die van 8 tot en met 11 januari duurt. Een aantal grote namen is vrijgesteld van die eerste fase, zoals WK-gangers Charlie Manby, Andreas Harrysson en de Nederlander Jurjen van der Velde.

Viaplay

In Duitsland zijn twee darters neergestreken die vaak bij Viaplay aanschuiven als analist bij grote toernooien. Ron Meulenkamp (zesmaal) en Jimmy Hendriks (eenmaal) deden al eens mee aan het WK darts van de bond PDC, maar inmiddels zitten ze zonder PDC-tourcard. Ze willen die weer bemachtigen en moeten dus onderaan de ladder beginnen.

Voor Hendriks was de eerste dag direct klaar. Hij verloor zijn eerste pot, tegen Romeo Grbavac, met 5-4. Meulenkamp overleefde nog wel twee ronden, waarna het bij de laatste 128 mis ging tegen landgenoot Jeffrey Keen (5-0).

Vincent van der Voort

En Vincent van der Voort dan? Ook Fast Vinny zit vaak in de studio van Viaplay om zijn licht te laten schijnen op de dartswereld. Hij nam in 2025 een soort sabbatical year om te bekijken of hij nog wel verder wil en kan met de sport.

Eind 2025 kwam het verlossende woord: nee. De Purmerender, tweemaal kwartfinalist bij het WK darts, heeft te veel lichamelijke klachten om weer rond te reizen en veel te spelen.

Jimmy van Schie

Jimmy van Schie won eind 2025 nog het WK van de bond WDF, de facto het WK voor amateurs. De Bredase darter wil nu dus overstappen naar de PDC. In de slotronde van maandag versloeg hij de Belg Kries Mievis. Van Schie kan zich dus opmaken voor de eindronde van Q-School.

De Nederlandse darters Danny Jansen, Patrick Maat, Danny Blom en Stefan Dees slaagden in hun missie en behoren maandag tot de laatste 16. Jarno Bottenberg, Gilbert van der Meijden, Jeffrey de Zwaan, Luitsen Elzinga, Sietse Lap, Michael Van de Ven en Dennis van Bergen strandden in de beslissende ronde.