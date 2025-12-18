Het rampjaar van de Belgische darter Mike De Decker kreeg op het WK een vervolg. De nummer 17 van de wereld was groot favoriet tegen de onbekende Keniaan David Munyua, maar legde het in een beslissende set af. Daar wees De Decker na afloop schuldigen voor aan.

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor De Decker, die comfortabel op een 2-0 voorsprong in legs kwam. Maar daarna kelderde zijn niveau flink. De Decker stoeide in heel 2025 al met zijn vertrouwen en in de slotfase tegen Munyua bleek hoe broos het daarmee gesteld is. Gesteund door het publiek kwam de Keniaan steeds een stapje dichterbij.

Uiteindelijk kwam er een beslissende set. Steeds meer kozen de dartsfans de kant van Munyua, de underdog in dit verhaal. Bij elke goede score en rake dubbel ontplofte het Alexandra Palace. Uiteindelijk werd de sensatie compleet gemaakt door de Afrikaan, die de eerste Keniaan werd die op een WK won.

De Decker woedend op fans

De Keniaan vierde het uitbundig, De Decker wist niet hoe snel hij het podium af moest vluchten. Na afloop kroop hij in de virtuele pen om zijn beklag te doen over het gedrag van de fans. "Complimenten naar David, maar het publiek: wow", schreef een woeste De Decker op Instagram. "Uitjoelen of -fluiten is niet iets dat normaal is of toegejuicht moet worden", was zijn mening.

"Ze (het Engelse publiek, red.) zijn de eerste die er wat van zeggen als het gebeurt met een Britser speler in Europa. Maar andersom gebeurt het net zo erg als het in het Verenigd Koninkrijk is", was De Deckers mening.

Publiek houdt van de underdog

Die mening werd in de studio bij Viaplay niet gedeeld. "Je weet dat dit gaat gebeuren", sprak ex-darter Martijn Kleermaker de Belg tegen. "Het is het WK, er staat daar een tropische verrassing op het podium. Die begint terug te komen en dan weet je: het publiek gaat 100 procent de kant kiezen van de Keniaan", aldus Kleermaker.

De Belg Kim Huybrechts, die ook aanwezig was, wees naar het verleden, waar Paul Lim, Fallon Sherrock en Rashad Sweeting ook als underdogs werden aangemoedigd. "Het verhaal van de underdog is vaak heel mooi. Zeker in Engeland, een sport minded land. Zij houden van verrassingen."

