Bij Players Championship 26, waar Gian van Veen verliezend finalist was op dinsdag, was er in de achtste finale een veelbesproken moment met topdarter Gary Anderson.

Anderson, tweevoudig wereldkampioen darts, speelde bij de laatste 16 tegen Callan Rydz. Buiten de baan maakten enkele mensen lawaai. Anderson zag dat zijn opponent daardoor zijn concentratie verloor en een zwakke pijl gooide.

De Schot besloot om, terwijl hij op 40 stond en de leg dus kon pakken, zichzelf met opzet dood te gooien. Daardoor kon Rydz terugkeren om in normale, rustige omstandigheden het opnieuw te proberen. Anderson won de pot overigens met 6-4.

"F*** off"

Anderson was geïrriteerd door de herrie. Hij liep van de oche weg en zei: "We spelen hier darts. F*** off!" Die opmerking zal de bond PDC hem niet in dank afnemen, want ondanks dat PC 26 een vloertoernooi is dat niet op een reguliere zender werd uitgezonden, is deze toernooireeks wel te zien via een betaaldienst van de de PDC. Maar het echte probleem is dat Anderson opzichtig zijn best niet deed toen hij zichzelf met opzet dood wierp.

De regels van de PDC stellen dat spelers zich sportief moeten gedragen en een onderdeel daarvan is volledige inzet. Met opzet fout gooien is daarmee in strijd. Ook moet de PDC spelers aansporen om altijd hun best te doen in verband met de gokwereld. Wereldwijd wordt er massaal geld ingezet op dartswedstrijden. Als een speler zomaar wat mag aanklooien voor het dartsbord, dan kan die speler zich ook redelijk makkelijk schuldig maken aan matchfixing.

Of Anderson ook echt berispt of beboet wordt zullen we binnenkort horen. Wellicht heeft de PDC begrip voor deze situatie en telt het sportieve gebaar dat de Schot wilde maken zwaarder dan het moedwillig missen van de dubbel.

Darter Gian van Veen verloor in de finale bij het toernooi Players Championship 26 in het Duitse Hildersheim van Gerwyn Price. De Welshman pakte de titel met 8-5. Van Veen kwam in de halve finale Gary Anderson tegen. Hij plaatste tegen Anderson de break die beslissend bleek op 5-4. Vervolgens sleepte hij de slotleg gedecideerd binnen in 14 pijltjes.