Darter breekt recordreeks van aantal deelnames af om romantische redenen: 'Ik kijk ernaar uit'

Niet alleen Michael van Gerwen was nergens te bespeuren bij het vloertoernooi Players Championship 8 in Duitsland. Ook een darter die liefst 319 keer op rij aanwezig was bij een Players Championship, kwam geen pijlen gooien in Hildesheim. Zijn recordreeks is daardoor ten einde.

Brendan Dolan was van oktober 2011 tot en met Players Championship 6 van dit jaar actief bij alle PC-toernooien. De 51-jarige Noord-Ier heeft nota bene goede herinneringen aan Hildesheim, want vorig jaar won hij aldaar een Players Championship-evenement.

Het lijkt erop dat The History Maker er even genoeg van had om geschiedenis te maken. Liever spendeerde hij een lang weekend met zijn vrouw. Op X postte Dolan vrijdag dit: "Ik kijk ernaar uit om een lang weekend door te brengen met een geweldige vrouw". Ook maandag was hij niet in Duitsland.

Belfast

Een dag later kwam er weer een update. "Ik geniet van een heerlijke dag in Belfast. Ik kijk uit naar de countryshow van vanavond, met mijn vrouw", aldus de kwartfinalist op het WK darts 2024.

The start of a wonderful long weekend with an amazing lady @TeresaD56618290 💚💚💚💚 pic.twitter.com/b3kiW9elvc — Brendan Dolan (@BrendanDolan180) March 14, 2025

Ook zij, Teresa Dolan is haar naam, postte een foto. "Country to Country met mijn lieve echtgenoot", schreef ze bij de foto waarop ze een countryhoed dragen.

The history maker

Zijn bijnaam 'The History Maker' heeft ook te maken met het jaar 2011, net als zijn recordbrekende reeks Players Championship-toernooien. In 2011 kreeg hij het als eerste voor elkaar om een negendarter te gooien bij de World Grand Prix. En dat is een pittige klus, want het format van het toernooi is 'double in, double out'. Kortom: de leg begint pas echt, als een speler een dubbel heeft gegooid.

Michael van Gerwen

Van Gerwen was maandag wel aanwezig bij PC7. Hij verloor snel en meldde zich de dag erna af. Al op de ochtend van Players Championship 7 voelde Van Gerwen zich niet lekker. Na de zoveelste teleurstelling op de vloer dit seizoen besloot MVG dinsdag niet meer terug te komen.

"Hij loopt al tijden met een virus of infectie rond in zijn lijf. Die heeft hij al sinds zijn vakantie in Thailand begin januari en hij komt er maar niet bovenop", weet Van der Voort te melden in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "En dan zit hij ook al niet in zijn beste vorm..."

