Met nog drie majortoernooien voor de boeg, wordt er nu al druk gespeculeerd welke acht darters deel gaan nemen aan de Premier League of Darts. Eén van hen is al duidelijk, namelijk wereldkampioen Luke Littler. In een interview opperde de achttienjarige Engelsman dat Nederlander Gian van Veen er volgens hem sowieso bij moet zitten. "Wij jongelingen moeten voor entertainment zorgen."

Welke spelers er mogen deelnemen aan de Premier League of Darts is een vraagstuk waar dartfans onderling urenlang over kunnen discussiëren. Ook Littler doet vrolijk mee aan de geruchtenmolen, ondanks dat er nog drie majortoernoeien, waaronder het WK darts, gespeeld moeten worden.

De Grand Slam of Darts begint zaterdag. Voorafgaand aan het toernooi gaf Littler een interview met Online Darts. Hierin uitte hij zijn verbazing over zijn eigen loopbaan tot nu toe. "Ik ben eigenlijk maar achttien maanden bezig op de Tour en er zijn nog maar enkele majors die ik moet winnen'', zo sprak hij.

'Hij moet erbij zitten'

Zo wist Littler een jaar geleden bij zijn debuut de Premier League of Darts te winnen. Tijdens het interview verklapte de huidige nummer twee van de wereld welke Premier League-debutanten hij volgend jaar graag ziet. Een van hen is de 24-jarige Noord-Ier Josh Rock.

Een andere naam die Littler graag ziet spelen tijdens het majortoernooi is de kersverse EK-winnaar Van Veen. "Voor de Premier League, denk ik dat Gian er bij gaat zitten. Hij moet erbij zitten", zo vertelt de wereldkampioen.

Entertainment

Volgens hem is de dartsport hard aan het verjongen. Een positieve ontwikkeling, als het aan Littler ligt. "Vorig jaar deed ik soms gekke dingen in de Premier League, zoals uitgooien met drie keer tops tegen Peter Wright. Wij jongelingen moeten voor entertainment zorgen."

Grand Slam of Darts

Het eerstvolgende majortoernooi waarop spelers kunnen laten zien dat ze Premier League-waaridg zijn, is de Grand Slam of Darts. Deze begint komende zaterdag. Het toernooi begint met een groepsfase. Daarin is Littler ingedeeld met Daryl Gurney, Connor Scut en Karel Sedlacek. Met het wegvallen van het gewonnen prijzengeld van Luke Humphries van twee jaar geleden, kan Littler na volgende week voor het eerst de eerste plek op de wereldranglijst overnemen.