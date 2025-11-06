Voor Luke Littler staat er op de Grand Slam of Darts meer op het spel dan 'alleen maar' een grote titel. De regerend kampioen in Wolverhampton weet dat hij bij een eindzege een bijzondere mijlpaal bereikt. De nummer 1-positie lonkt namelijk voor het 18-jarige dartsfenomeen.

Littler had al op het EK darts de nummer 1 van de wereld kunnen worden, ware het niet dat hij in de tweede ronde al werd uitgeschakeld door James Wade. En dus is de Grand Slam, die zaterdag 8 november begint, de volgende kans voor The Nuke om Luke Humphries van de toon te stoten en geschiedenis te schrijven. Littler zou namelijk de jongste nummer 1 van de wereld ooit worden als hij die positie bereikt. Hij hoeft daarvoor 'alleen maar' zijn titel met succes te verdedigen in Wolverhampton.

'Zo zal ik mezelf nooit noemen'

"Totdat ik die nummer 1 positie bereik, zal ik mezelf nooit de beste speler ter wereld noemen", blikt Littler vooruit bij de PDC. "Ik wil er niet te veel over nadenken, maar ik weet dat ik vlak voor het WK darts half december al world number one kan worden. Ik moet gewoon door blijven gaan en mijn beste spel blijven gooien. In het darts kun je tegenwoordig van iedereen verliezen, ongeacht de positie op de wereldranglijst. Zo hard is de sport aan het evolueren."

Historisch jaar

Of Littler nou wel of niet voor het WK de felbegeerde positie pakt, 2025 was sowieso al een historisch jaar voor hem. Hij werd na Phil Taylor pas de tweede speler ooit die in hetzelfde jaar het WK, de UK Open, de Matchplay én de Grand Prix won. "Het klinkt ongeloofwaardig als ik het zeg, maar het laat zien hoe goed ik dit jaar aan het spelen ben. Het is altijd mijn droom geweest om mijn naam op elke trofee zetten. Hopelijk kan ik nu ook een paar keer tweevoudig of zelfs drievoudig kampioen worden."

Groepsfase

Littler begint met een op papier makkelijke groep aan zijn missie om de Grand Slam of Darts weer te winnen. Hij is ingedeeld bij Daryl Gurney, Connor Scutt en Karel Sedlacek, waarvan de beste twee doorgaan naar de knock-outfase. De groepswedstrijden zijn echter heel erg kort (wie het eerst 5 legs wint) en dus ligt een verrassing meer dan waar dan ook op de loer. Ook voor aanstaand nummer 1 van de wereld Littler.