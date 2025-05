Luke Littler voegt daad bij het woord na dreigement: dartssensatie stelt fans teleur

Topdarter Luke Littler heeft zich afgemeld voor een toernooi. Hij kreeg het afgelopen maand een paar keer aan de stok met fans in Duitsland en dreigde daar voorlopig niet meer te komen.

De Brit voegt daad bij het woord en slaat inderdaad de Euro Tour in de Duitse plaats Sindelfingen over. Tijdens de German Darts Grand Prix, zo'n twee weken geleden, werd Littler uitgefloten en klonk er veel boegeroep in München.

Dreigement

Luke the Nuke schreef vervolgens woedend een bericht op Instagram. "Ik had eigenlijk niet naar München moeten gaan, maar ik moest hoe dan ook gaan. Het volgende toernooi voor mij in Duitsland is in Dortmund, en ben blij om dat te zeggen." Daarmee dreigde hij de komende vier Euro Tour-toernooien in Duitsland te missen. Met het toernooi in Dortmund doelt hij namelijk op het European Championship, dat pas gehouden wordt van 23 tot en met 26 oktober.

De Euro Tour van 2 tot 4 mei in Sindelfingen slaat hij dus definitief over. Of hij zich bij de andere toernooien in Duitsland ook aan zijn dreigement houdt zal moeten blijken. Voor het incident in München kreeg hij het begin april ook al met de Duitse fans aan de stuk tijdens de Premier League Darts in Berlijn. Dat maat lijkt vol te zijn voor Littler.

Nederlanders

Er zijn dit weekend wel nog genoeg Nederlanders in actie te zien tijdens de Euro Tour. Wessel Nijman, Gian van Veen, Jermaine Wattimena, Niels Zonneveld, Raymond van Barneveld, Dirk van Duijvenbode en Danny Noppert zijn van de partij. Net als Michael van Gerwen, die terug is van een luxe vakantie in Turkije.