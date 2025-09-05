De dartswereld heeft een invloedrijke speler verloren. Jamie Harvey overleed donderdag op 70-jarige leeftijd. De Schot, met de bijnaam 'Bravedart', was betrokken bij een revolutie in de dartswereld.

In 1992 behoorde Harvey tot een groep spelers die zo ontevreden waren met de bond BDO, dat ze besloten een nieuwe organisatie op te richten. De naam van de nieuwe bond was World Darts Council, waarna een wijziging plaatsvond naar Professional Darts Corporation (PDC) .

Tijdenlang bestonden de BDO en PDC naast elkaar. Anno 2025 is de PDC de enige dartsbond die er nog echt toe doet op profniveau.

Phil Taylor

Enkele andere darters die de BDO in 1992 vaarwel zeiden, waren Phil Taylor, Eric Bristow, Dennis Priestley en John Lowe. Raymond van Barneveld bleef de BDO trouw tot 2007. In 1992 deden Barney en Bravedarts allebei mee aan het WK darts van de BDO. Ze speelden niet tegen elkaar.

Enkele hoogtepunten in de loopbaan van Harvey zijn de halve finale bij het WK 1996, van de PDC dus, en de halve finale van de World Matchplay 1996. Hij nam deel aan 13 opeenvolgende WK's. In 2005 ging hij in de derde ronde ten onder tegen de Nederlandse darter Roland Scholten.

Titel

Zijn enige titel bij de PDC behaalde hij op de Antwerp Open van 2000, waar hij Roland Scholten versloeg in de finale. Tijdens de UK Open van 2008 kreeg hij een negendarter tegen van Phil Taylor, in wat zijn laatste televisieoptreden bleek te zijn voordat hij het jaar daarop met pensioen ging.

The PDC sends its condolences to the family and friends of Jamie Harvey, who passed away on Thursday morning aged 70.



👉 https://t.co/47fPF2MK9i pic.twitter.com/Ff8po0sG5o — PDC Darts (@OfficialPDC) September 4, 2025

James Harvey, Jamie’s zoon, maakte bekend dat hij "vreedzaam thuis is heengegaan, omringd door al zijn dierbaren".

Czech Darts Open

Dit weekend vindt de Czech Darts Open plaats. Het is vrijdag 'Oranje boven' in Tsjechië. Tijdens de eerste ronde van de Czech Darts Open komen maar liefst acht Nederlanders in actie. Onder meer Raymond van Barneveld en Gian van Veen verschijnen aan de oche.

Tijdens de middagsessie kwamen Wattimena, Nijman en Veenstra dus in actie. 's Avonds gaat het pas echt los. Met Dirk van Duijvenbode, Kevin Doets, Maik Kuivenhoven, Van Veen en Van Barneveld zijn er vijf Nederlanders te bewonderen in Tsjechië. Zaterdag komen stromen Michael van Gerwen en Danny Noppert nog in.