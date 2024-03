'De vrouwensport gaat zo kapot': bekendste transgender ter wereld wil trans vrouwen weren

Caitlyn Jenner wordt gezien als de bekendste trans vrouw ter wereld. Voor haar transitie ging zij door het leven als Bruce Jenner en won hij olympisch goud op de tienkamp. Na haar transitie spreekt ze zich nu uit over trans vrouwen die meedoen tussen de 'rest' van de vrouwen.

Tijdens een speech van de Amerikaanse ging ze in op trans vrouwen in de sport. "Je moet meedoen bij de categorie sekse waarin je bent geboren. Dat is enorm belangrijk, om de integriteit van competitie in vrouwensport te behouden", zo stelt Jenner. Als trans vrouw staat zij achter een wetsvoorstel in de Amerikaanse staat New York om trans vrouwen niet meer mee te laten doen in de vrouwensport. "Als dit zo doorgaat dan gaat de vrouwensport binnen tien tot twintig jaar kapot."

Noa-Lynn van Leuven

In het darten is de de commotie rondom trans vrouwen die meedoen bij de vrouwen momenteel groot. De Nederlandse Noa-Lynn van Leuven won afgelopen week voor het eerst een Women's Series en dat leverde bakken van kritiek op aan haar adres. Ze is de eerste trans vrouw die een toernooi wint bij de PDC.

Nederlandse darter

Aileen de Graaf en Anca Zijlstra stopten bij het Nederlandse team van het darten, omdat zij niet samen met Van Leuven willen gooien. De NDB (Nederlandse Darts Bond) kwam met een reactie en stelde dat Van Leuven gewoon mee mag doen bij de vrouwen.

Ook dat maakte weer een hoop los. Johan Derksen nam het voor Van Leuven op en ook Vincent van der Voort sprak zich uit over de kwestie.

Deta Hedman

Nu heeft ook dartster Deta Hedman zich uitgesproken over de commotie. Zij schaart zich achter De Graaf en Zijlstra en plaatst een bericht over de quotes van Jenner. "Als Aileen en Anca dit zouden zeggen zijn ze transfoob. Wat leven we toch in een rare wereld", schrijft de Engelse.