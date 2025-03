Dirk van Duijvenbode klaargestoomd voor Premier League Darts: 'Aan ideale schoonzonen heb je niks'

De blessure die Dirk van Duijvenbode eind 2023 opliep aan zijn schouder, kostte hem deelneme aan de lucratieve Premier League Darts. Dat denkt de Nederlandse topdarter zeker te weten, ook omdat hij merkte dat de PDC hem stiekem aan het voorbereiden leek.

Dat onthult de huidige nummer 29 van de wereld in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. En hij zou, zeker dit jaar, perfect in de Premier League Darts passen. Dat vindt ex-profdarter Vincent van der Voort. "Vergeleken met wat er nu zit, vind ik het veel leuker om naar Dirk te kijken. Er gebeurt altijd wat. Mensen die gewoon meedoen en de ideale schoonzoon zijn, daar heb je eigenlijk niks aan."

Andere spelers

Al voor de start van de huidige editie was er flinke discussie over de namen die mee mochten doen. Nu het toernooi halverwege is, vallen vooral Chris Dobey en Stephen Bunting door de mand. Laatstgenoemde was de nummer vijf van de wereld, maar is na zeven speelronden nog altijd puntloos onderaan. Vanavond speelt hij tegen nummer 1 Luke Littler, waar Bunting volgens Van der Voort veel te veel respect voor heeft.

'Te veel fanboys van Luke Littler'

"Er zijn te veel fanboys van Littler nu, daarom zou het ook mooi zijn om Dirk te zien. Die staat er tegen hem om te winnen en doet er alles aan om hem te pakken." Darters als Bunting en Nathan Aspinall geven de jongste wereldkampioen ooit (18) bij elk wissewasje een boksje of glimlach. Van Duijvenbode zou dat niet doen, zoals dat op de UK Open het geval was. Dit jaar had Aubergenius sowieso niet in het toernooi gezeten, maar eerder wel.

'Leek alsof ze me aan het voorbereiden waren'

"In mijn blessurejaar (2024, red.) was ik dichtbij. Ik moest van de PDC al naar Ahoy komen voor een interview op het podium. Het leek wel alsof ze me een beetje aan het voorbereiden waren. Overdreven misschien, maar iemand al een klein beetje op zo'n podium brengen... Uiteindelijk ben je er alsnog ver vandaan omdat het jaar anders ging." Hij bleef worstelen met die blessure en vreesde zelfs even voor einde carrière. Pas de laatste weken zit er weer vooruitgang in. "Mijn doel is voorlopig alleen om in de top-32 van de wereld te blijven", is hij realistisch over de huidige mogelijkheden.

Beluister de podcast

Van Duijvenbode is te gast in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. Samen met Van der Voort en presentator Damian Vlottes bespreken ze in ruim een uur alle ins en outs van de dartswereld en het leven van Van Duijvenbode. Zo onthult hij dat hij 'spijt' heeft van de actie dat hij een aubergine mee het podium op nam. Luister dit en nog veel meer in de nieuwe aflevering hieronder of check in via bekende platformen als Spotify, YouTube en Apple Podcasts.