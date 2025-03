Topdarter Luke Littler (18) 'onafscheidelijk' van 19-jarige vrouw, die 'zijn ouders al heeft ontmoet'

Luke Littler timmert ook dit seizoen weer aan de weg in de dartswereld, maar volgens de Engelse pers gaat het hem ook in liefde inmiddels weer voor de wind. De dartssensatie zou een nieuwe liefde aan de haak hebben geslagen.

De darter zou volgens onder meer The Sun en The Daily Mail een 'hechte vriendschap' hebben met een negentienjarige vrouw. Het zou gaan om Faith Millar, een wimperstyliste uit Wigan. De twee zijn al meermaals met elkaar gespot en zouden onafscheidelijk zijn sinds ze elkaar een maand geleden ontmoet hebben. Littlers team wilde nog niet ingaan op de geruchten rond een nieuwe relatie.

Tegenover de Engelse pers reageerden sommige vrienden op de band tussen het tweetal. "Faith en Luke hebben elkaar een aantal weken geleden ontmoet en het klikte al snel. Ze wonen vrij dicht bij elkaar, dus het is makkelijk om elkaar te ontmoeten. Faith heeft Luke zijn ouders al ontmoet en ze is er ook regelmatig bij als we iets afspreken met vrienden. Ze was maandag met hem op een evenement van BoohooMan. Er is niets geks aan haar. Ze is een hele normale en superlieve vrouw."

Luke Littler 'almost inseparable' with teenage beautician as darts sensation brings 'good friend' to public eventhttps://t.co/EFhjGP4yDx pic.twitter.com/Pq771aGgD4 — Daily Record Sport (@Record_Sport) March 23, 2025

Ex-vriendin

In juli ging Littler uit elkaar met zijn toenmalige vriendin Eloise Milburn. Volgens de Engelse darter was de koek op, omdat de twee elkaar bijna niet konden zien door het drukke schema van de sensatie. Uiteindelijk bleef het stel tien maanden bij elkaar. Ze besloten wel om vrienden te blijven, maar Littler moest zich meer kunnen focussen op zijn sport.

Relatie?

Toch is het nog maar de vraag of de twee inderdaad een relatie hebben. Eerder liet het team van Littler al weten dat het in deze fase van zijn carrière lastig zal zijn om een relatie te onderhouden. "Luke wil zich volledig focussen op zijn carrière. Alleen op deze manier kan hij het beste uit zichzelf halen."