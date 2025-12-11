Luke Littler is de grootste sensatie in de dartsport van dit moment. De 18-jarige regerend wereldkampioen wint vaker tv-toernooien dan dat hij ze verliest. Hij staat volop in de spotlights, net zoals zijn relatie met de 19-jarige Faith Millar. Sinds de twee hun relatie bevestigden met een innige kus afgelopen zomer, gaat het nóg beter met Littler.

De achttienjarige Engelse darter bleef lange tijd mysterieus over zijn nieuwe relatie. De dame in kwestie werd steeds vaker innig naast de dartssensatie gezien, gepost en gedeeld, maar de relatie écht bevestigen deed hij nog niet.

Vriendin Luke Littler

De nieuwe vriendin van Littler werd begn 2025 al gespot tijdens de Premier League Finals, maar op de World Matchplay afgelopen zomer toonde Littler vriendin Faith Millar definitief aan de wereld. De 19-jarige schoonheidsspecialiste zoende haar vriend tijdens zijn walk-on én mocht op de foto met Litter inclusief gewonnen trofee.

De darter werd in maart 2025 voor het eerst met Millar gespot, nog geen jaar nadat zijn relatie met de stuk oudere Eloise Milburn strandde. Ze hadden te weinig tijd voor elkaar, zo bleek. Lang bleef de Engelsman geen vrijgezel. Al snel werd hij namelijk naast Millar gespot. Zo postte hij haar meerdere keren in zijn Instagram Stories met een arm om haar heen.

Vriendschap wordt liefde

Daarnaast ging Millar, die in de buurt woont van Littlers woonplaats Warrington, mee op familievakantie. Alles wees erop dat er sprake was van een nieuwe relatie. The Sun wist het in mei eigenlijk al zeker. Maar het management van Littler sprak van een 'vriendschap'. 'Luke wil op dit moment geen vriendin', was het verhaal. 'Hij richt zich volledig op zijn darts en is veel te druk met reizen door het land om een relatie te beginnen.'

Afgeschermd account

Maar met een zoen voor miljoenen tv-kijkers en een officiële foto op het PDC-podium is dat verhaal niet meer op te houden. Trots postte Littler de foto met zijn vriendin op Instagram. Naast haar werk, woonplaats en leeftijd is er weinig bekend over Millar - die met een afgeschermd Instagram-account zich voornamelijk weghoudt van de publiciteit. Littler zelf is ook voorzichtig met het delen van verliefde kiekjes op zijn sociale media.

Vleugels

Een stabiele thuissituatie is vaak de sleutel tot succes. Dat blijkt des te meer bij Littler: Millar lijkt hem vleugels te geven. Na het WK won hij de UK Open, World Matchplay, World Grand Prix, Grand Slam of Darts én de Players Championship Finals. Het maakt hem nu al miljonair. Op het WK is hij weer de favoriet en verschijnt Millar zeer waarschijnlijk weer langs de walk-on van vriendlief om een kus en knuffel te geven. Die brachten hem dit najaar al zoveel successen.

