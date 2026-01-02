Gian van Veen neemt het vrijdagavond in de halve finale van het WK darts op tegen Gary Anderson. De Schot staat bekend als een familieman, die in 2022 een trucje uithaalde om in het geheim te trouwen met zijn vrouw Rachel.

Dat Anderson een familiemens is, bleek wel uit zijn kijk op de Premier League Darts. The Flying Scotsman slaat het wekenlange toernooi over, omdat hij anders helemaal geen tijd heeft om met zijn familie te zijn. Samen met Rachel heeft hij twee kinderen: zoon Tai uit 2014 en dochter Chelsey uit 2017. Ook uit een eerdere relatie heeft hij nog twee kinderen.

Anderson geeft al zijn acte de présence op heel veel andere toernooien in het weekend, zoals de vloertoernooien (Players Championship) en de Euro Tours. Die toernooien tellen - in tegenstelling tot de Premier League Darts - mee voor de wereldranglijst.

Bijzonder feest

De tweevoudig wereldkampioen gaf in januari 2022 een feest voor zijn familie en vrienden. De genodigden dachten dat zij op zijn verlate 51e verjaardagsfeest zouden komen, maar het bleek heel anders in elkaar te zitten. Gary en Rachel stapten namelijk in het huwelijksbootje. De locatie was voor de Engelse media ook niet bekend: naderhand maakte de topdarter het nieuws bekend.

Gary Anderson vs. Gian van Veen

De 55-jarige Anderson staat vrijdagavond tegenover Van Veen in de halve finale van het WK darts. De Nederlander beleeft een bijzonder toernooi. Hij is nog nooit zover gekomen als nu - in de vorige edities vloog hij er in de eerste ronde uit - en The Giant is nu ook de beste Nederlander op de wereldranglijst.

That’s it the old ball & chain now 😜 @fordey180 thanks to everyone that made the party last night hope you enjoyed it! pic.twitter.com/3NV0elIqTF — Gary Anderson (@GaryAnderson180) January 24, 2022

Door zijn goede prestaties op het WK staat hij nu derde van de wereld, één plek boven Michael van Gerwen. Het is de eerste keer in dertien jaar tijd dat Van Gerwen niet de beste Nederlander is (en niet in de top drie van de wereld staat).

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Tijdens de editie van 2026 wordt gespeeld om het hoogste prijzengeld ooit. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.