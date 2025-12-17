Raymond van Barneveld begint woensdagavond aan zijn WK darts met een wedstrijd in de eerste ronde tegen Stefan Bellmont. De Nederlandse dartslegende heeft wat te bewijzen, want zijn resultaten op de majors spreken al jaren tegen hem. Volgens Michael van Gerwen, zijn grote rivaal in het Nederlandse darten, wordt het 'm niet voor 'Barney'.

Van Gerwen ziet Van Barneveld niet als 'outsider' voor de wereldtitel. "Als je naar hem kijkt en niet alleen naar zijn resultaten, maar ook op de manier waarop hij speelt... Het is echt veel te negatief", zegt de drievoudig wereldkampioen in de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door. "Dat werkt alleen maar tegen hem en dat zie je ook in zijn spel. Raymond kan op het WK altijd wat meer, maar of dat dit jaar weer is... Ik betwijfel het."

'Aard van het beestje'

Het verschil tussen Van Gerwen en Van Barneveld is immens. Ook op bijvoorbeeld zo'n WK, waar Van Gerwen regelmatig 'lekker in kan groeien'. "Ik zie het niet snel gebeuren dat hij in het toernooi groeit. Het is ook de persoon. Sommigen worden positief en gaan de schouders er extra onder zetten. Bij Raymond is dat net effe wat anders. Dat is ook het aard van het beestje, dat kun je niet zomaar veranderen."

'Dan moet het structureel anders'

Van Barneveld als outsider noemen voor het winnen van het WK, kan ook volgens goede vriend Vincent van der Voort niet. "Hij heeft op de majors nauwelijks iets gewonnen en zeker op het WK de laatste jaren niet. Als hij terug wil naar zijn topniveau, zal het structureel anders moeten."

