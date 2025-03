Michael van Gerwen lacht om 'irritante' Luke Littler: 'Maar het is wel goed voor de sport'

Michael van Gerwen ergert zich af en toe een beetje aan Luke Littler. Dat heeft de darter opgebiecht in een video op Instagram. De twee namen het donderdagavond nog tegen elkaar op in de Premier League Darts.

Tijdens die ontmoeting gooide de 18-jarige Engelsman een negendarter en ging hij er met de winst vandoor. Hij staat ook eerste in het klassement met 21 punten na drie gewonnen avonden en dertien gewonnen wedstrijden. Van Gerwen staat op plek drie. Hij won nog geen enkele avond van het toernooi.

Dit is Michael van Gerwen: Nederlandse topdarter kwakkelt al jaren, maar jaagt nog altijd op eerherstel Al jaren de nummer één van Nederland. Drievoudig wereldkampioen. 48-voudig winnaar van een PDC-major. Het hoogste gemiddelde ooit op televisie gegooid. Maar de carrière van de ooit zo succesvolle Michael van Gerwen zit al maanden in een dip. Hier lees je alles wat je moet weten over de beste darter van ons land.

De Nederlander krijgt in een Q&A op Instagram van een dartsfan de vraag: hoe goed is Luke Littler? Daar heeft Van Gerwen een duidelijk antwoord op. "Littler is heel erg goed", begint hij positief.

'Irritant'

"Dat is ook goed voor de sport. Maar ik moet hem wel blijven verslaan. Dus soms is hij een beetje irritant", vervolgt hij met een lach. Littler hield Van Gerwen begin dit jaar ook van de wereldtitel af. Luke the Nuke werd na zijn finale tegen de Nederlander op 17-jarige leeftijd de jongste winnaar ooit op het WK.

Topdarter Luke Littler (18) 'onafscheidelijk' van 19-jarige vrouw, die 'zijn ouders al heeft ontmoet' Luke Littler timmert ook dit seizoen weer aan de weg in de dartswereld, maar volgens de Engelse pers gaat het hem ook in liefde inmiddels weer voor de wind. De dartssensatie zou een nieuwe liefde aan de haak hebben geslagen.

Beste darter ooit

Maar MVG is ook nog steeds zeker van zijn eigen kunnen. Dat blijkt wel uit zijn antwoord op de vraag of hij de beste darter ooit is. "Natuurlijk ben ik de beste aller tijde. Jullie moeten wel goede vragen stellen hè", aldus Van Gerwen.

Dit is Luke Littler (18): Engelse dartsensatie én gamer is miljonair en jongste wereldkampioen ooit De meeste darters doen er jaren over om de top te bereiken, als dit hen überhaupt ooit lukt. Voor Luke Littler gelden die regels niet. Littler is de nieuwe wereldkampioen darts, nadat Luke 'The Nuke' vorig jaar als een atoombom de professionele dartswereld binnenstormde. De gamende darter - die op 21 januari zijn achttiende verjaardag vierde - pakt een bijzonder record.

Hongerig

Een andere fan vraagt wat zijn favoriete pizza is. "Ik eet niet zo vaak pizza, daar hou ik niet zo van. Een stukje is wel lekker, maar ik heb liever pasta", antwoordt de darter.

Hoewel Van Gerwen geen trek heeft in pizza blijft hij wel hongerig naar meer titels. 'Hoe doet hij dat?', vraagt iemand zich af. "Ik hou van wat ik doe en van presteren op het hoogste niveau. Dat is het belangrijkste voor succes."

Michael van Gerwen recht de rug op knappe wijze tegen Gerwyn Price, maar loopt finale mis in Göttingen Michael van Gerwen heeft zich geplaatst voor de halve finale van de European Darts Trophy in Göttingen. In een bloedstollende partij versloeg hij Gerwyn Price met 6-4 in de kwartfinale. Hij strandde echter in de hlave finale. Daarin verloor hij van Ryan Joyce.

Van Gerwen stond zondag ook nog in de halve finale van de European Darts Trophy in Göttingen. In een bloedstollende partij versloeg hij Gerwyn Price met 6-4 in de kwartfinale. Hij strandde echter in de halve finale. Daarin verloor hij van Ryan Joyce.