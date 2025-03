Ex-profdarter nu eens zelf 'slachtoffer' van hilarisch én smerig verhaal: 'Je denkt dat het een keer klaar is'

Let op: onderstaand verhaal kan als smerig worden ervaren en kan je maag doen keren. Maar slachtoffer Vincent van der Voort kan er zelf nu smakelijk om lachen. De ex-profdarter is zelf eens slachtoffer van een hilarische anekdote in de rubriek 'Kroegpraat' van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

De 49-jarige Nederlander vertelt elke week in de podcast een verhaal van, over of met andere darters van achter de schermen. Dat levert vaak lollige anekdotes over, maar vaak 'ten koste' van een ander. Dit keer is hij zelf aan de beurt, want zo gauw presentator in de aflevering van deze week aan gast Dirk van Duijvenbode om een verhaal vraagt, is die er als de kippen bij om Van der Voort voor de bus te gooien. Van Duijvenbode zelf was in dezelfde aflevering ook nog aan de beurt in 'Kroegpraat'.

'Koning van de katers'

Van Duijvenbode begint al lachend aan zijn verhaal over Koningsdag een aantal jaar geleden. "Je had 'm toen wel aangetikt", lacht de Nederlandse topdarter over de kater die Van der Voort toen had op een reisdag naar een toernooi in de Engelse plaats Wigan. "Ik had de koning van de katers te pakken en had het echt heel erg slecht", weet het slachtoffer zich nog goed te herinneren. Wat was er precies gebeurd?

'Op het vliegveld al miserabel'

Met Koningsnacht ga ik elk jaar met vrienden op stap. Dat was mis gegaan. Ik dacht nog rustig aan te doen omdat ik de volgende dag moest vliegen. Dat is niet helemaal gelukt." Hij krijgt er nog zweethandjes van als hij aan die dag erna denkt. Van Duijvenbode weet het nog goed. "Op het vliegveld was hij al miserabel, maar daarna ook in het vliegtuig. Toen de stoelriemen vast moesten, vroeg hij nog aan een stewardess of hij naar de wc mocht. Dat mocht nog nét."

'Je voelt het al opkomen'

Een paar keer moest Van der Voort naar de wc, zelfs in de taxi naar het hotel ging het mis. Tien meter voor de ingang vroeg hij of Dirk zijn koffer mee wilde nemen en of de taxichauffeur wilde stoppen. Volgens Van Duijvenbode 'om de bosjes water te geven'. Maar Van der Voort voelde zich hondsberoerd. "Zooo, ik was brak. Je voelt het al opkomen met speeksel in je mond. Dan trek je het niet meer, dus op een gegeven moment ging m'n riempje in het vliegtuig los en moest ik rennen."

'Tien of twaalf keer kotsen'

Het bleef dus niet bij één of twee keer overgeven, maar de misère duurde de hele dag. "Op een gegeven moment denk je dat het na tien of twaalf keer kotsen een keer klaar is. Maar het hield maar niet op", spreekt Van der Voort vol afgrijzen over die misselijke dag. Nu kunnen ze er allebei smakelijk om lachen. "Pfoe, wat was ik brak en wat ben ik vaak over m'n nek gegaan", grinnikt het slachtoffer.

