Op de World Cup of Darts komen landen en spelers in actie die normaal gesproken niet op zo'n groot podium staan. Als grote underdog kunnen ze dan hun kunsten laten zien aan de wereld. Dat zorgde op de openingsavond in Frankfurt voor de eerste sensatie.

Dat Japan van Kroatië won, was al een kleine verrassing te noemen. Al waren Ryusei Azemoto en Tomoya Gota al wel al gelouterd op bijvoorbeeld het WK-podium. Zij waren in een beslissende zevende leg nipt te sterk voor Boris Krcmar en Pero Ljubic. Maar wat er daarna gebeurde zorgde helemaal voor gefronste wenkbrauwen. Het nietige Maleisië won in de groepsfase van Canada en met dikke cijfers ook.

Jim Long en Matt Campbell dachten de Maleisiërs wel even op te rollen, getuigde wel van de grapjes en grolletjes op het podium. Maar ze kwamen van een koude kermis thuis. Tengku Shah en Jenn-Ming Tan, allebei zonder podiumervaring, waren vooral scorend oppermachtig. Al moest de scheidsrechter, Kirk Bevins, een van hen streng toespreken.

Waarschuwing van scheidsrechter

Op het podium wist Tan zich geen houding te geven. Hij liep verkeerd weg na zijn beurt en had dat niet in de gaten. Daardoor moest de Engelse scheids naast het bord aan hem uitleggen tijdens de wedstrijd dat hij zo snel mogelijk zijn pijlen uit het bord moest halen en langs zijn tegenstander naar achteren moest lopen. Hij luisterde braaf en gooide uitstekend door. Hij zorgde er mede voor dat Maleisië de eerste World Cup-zege ooit pakte: 4-1.

Grote kans om door te gaan

Daarmee verschaffen ze zich een uitstekende uitgangspositie om de poule zelfs te overleven. Door het grote verschil met Canada is er met Denemarken als andere groepsgenoot wel wat mogelijk. Tan zal dan vaker in beeld komen en sowieso langer over zijn beurt doen. Hij doet er enkele seconden over om zijn pijlen los te laten.

Beluister de podcast

