Michael Smith is door naar de volgende ronde op de Grand Slam of Darts. Tegenstander Chris Dobey miste elf matchdarts, Bully Boy gooide zijn tiende raak: 10-9 in legs.

Smith komt uit een moeilijke periode. Hij kampte met veel blessureleed en kende de afgelopen maanden de nodige privéproblemen. Dat de Engelsman nu weer in de kwartfinale van een majortoernooi staat, doet hem dus goed. Na het overleven van de groepsfase was Bully Boy al zeer emotioneel. "Ik wil gewoon weer blij zijn met het spelen van darts. Ik speelde niet geweldig, maar ik ben blij dat ik weer terug ben."

Daar komt nu - met het nodige geluk - nog een ronde bij. De voormalig wereldkampioen neemt het in de kwartfinale op tegen Luke Humphries, de nummer één van de wereld. Cool Hand Luke rekende eerder op woensdagavond af met het Nederlandse talent Jurjen van der Velde: 10-3.

Nederlandse kanshebbers

Donderdag kunnen twee Nederlanders zich plaatsen voor de volgende ronde. Wessel Nijman neemt het op tegen regerend wereldkampioen Luke Littler, terwijl Michael van Gerwen en Danny Noppert het in de laatste wedstrijd van de avond tegen elkaar opnemen. Mighty Mike zei daar al over: "Hij is een fantastische speler, maar ik ben de betere. Ik kan dat wel zeggen, maar ik moet het ook laten zien."

Die uitspraken deed de nummer drie van de wereld na zijn overwinning op Gary Anderson, waardoor hij bovenaan in de groep eindigde. Een onverwachte prestatie van Van Gerwen, die de afgelopen maanden - ook mede door privéomstandigheden - sukkelde met zijn vorm. "Ik hoop dat ik de krediet krijg van de mensen, maar dat geef ik mezelf niet. Ik moet deze prestatie proberen te knippen/plakken. Ik hoef geen statements te maken, ook niet richting het WK."