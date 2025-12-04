Precies een week voor de start van het WK darts heeft de PDC groot nieuws aangekondigd. Het iconische onderkomen Alexandra Palace in de buurt van Londen, blijft nog minstens vijf jaar de locatie waar het WK gehouden wordt. Ondanks geruchten dat de dartsbond zou zwichten voor het grote geld van bijvoorbeeld Saoedi-Arabië, kiest de Engelse organisatie toch voor nostalgie.

Het WK darts gaat er door de nieuwe deal ook weer anders uitzien. Vanaf 11 december wordt er nog in de oude vertrouwde 'kleine zaal' gespeeld van de evenementenlocatie, maar vanaf volgend WK darts verplaatst het dartscircus naar de grote zaal. Daardoor zijn er in één klap 70.000 meer plekken (5000 per sessie) te verkopen voor welwillende bezoekers. "Alexandra Palace is een synoniem geworden voor het WK darts. Ally Pally met Kerstmis is de hele identiteit van dit toernooi. De sfeer is in geen andere sport beter", zegt PDC-baas Matt Porter.

'Alle obstakels zijn verholpen'

"De vraag naar tickets is hoger dan ooit en met de verhuizing naar de grote zaal vanaf volgend WK kunnen meer fans dan ooit van dit evenement genieten. Alle eerdere obstakels die voorkwamen dat we naar de Great Hall konden, zijn verholpen en we hebben nu een plek die beter past bij de status van het darts." Het WK begint op 11 december met regerend wereldkampioen Luke Littler meteen in actie in de eerste ronde.

Ook huidig WK op de schop

Ook het huidige WK ziet er anders uit dan de afgelopen jaren, al is het dus nog wel in de kleine zaal van Ally Pally, zoals Alexandra Palace in de volksmond wordt genoemd. Er doen met 128 darters meer deelnemers dan ooit mee aan het WK. Ook het prijzengeld is flink verhoogd. Alle rondes zagen verdubbelingen in de bedragen ten opzichte van vorig jaar en de uiteindelijke wereldkampioen gaat met het magische bedrag van 1 miljoen pond naar huis.

Vijftien Nederlanders

Aan het komende WK doen vijftien Nederlanders mee. Michael van Gerwen is als nummer drie de best geplaatste landgenoot. Ook van Danny Noppert en Gian van Veen mag veel worden verwacht, want zij staan in de top-tien van de wereld.

Beluister Darts Draait Door

Luister de uitgebreide voorbeschouwing op het WK darts van Vincent van der Voort in de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl Darts Draait Door hieronder. Of check in via kanalen als YouTube, Spotify of Apple Podcasts.