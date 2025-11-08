Michael Smith (35) werd wereldkampioen darts 2023 en liet daarna de teugels iets te vrij vieren. De Engelsman nam het er een tijdje van, deed alles wat hij al lang had uitgesteld en liep een trainingsachterstand op. Het gevolg: zwakke prestaties.

In de jaren voordat hij het WK op zijn naam schreef, stond Bully Boy in zes finales van majortoernooien. Telkens lukte het niet om zijn eerste grote titel te pakken, tot de Grand Slam of Darts 2022. Een paar maanden later was hij ook wereldkampioen. Maar het bleef tot nu toe bij twee majors.

Grand Slam of Darts 2025

Voor de Grand Slam of Darts 2025, die momenteel bezig is in Wolverhampton, plaatste Smith zich via een kwalificatietoernooi. Daar lagen acht tickets klaar, de andere plekken zijn vergeven aan spelers die de finale haalden van de majortoernooien.

In Groep A won Smith zaterdag van Nathan Aspinall met 5-3. Na de zege stond hij bij Arjan van der Giessen van Viaplay en werd hij zeer emotioneel. "Het was een lange weg", zei hij. "Ik heb geworsteld. Met blessures. Met het leven in het algemeen. Deze pot winnen, het is emotioneel. Aspinall had met 5-0 moeten winnen", relativeert hij.

Knokken

"Maar ik heb de klus geklaard. Een zege is een zege. Maar ik heb moeten knokken. Ik ben altijd een knokker geweest. Terugkeren op het podium, dat betekent veel voor me. Ik wil weer echt meedoen. Ik ben het zat om alleen toe te kijken."

Op dat moment moest Smith enkele tranen weg vegen. "Ik ben het strontzat", zo ging hij verder. "Maar ja, shit happens. Ja het gaat wel met me, heb je nog meer vragen? Vraag ze maar. Wedstrijden winnen, dat is Michael Smith. Niet iemand die thuis zit. Stoppen? Daar heb ik nooit aan gedacht."

