Het WK darts zit erop en dat betekent dat er heel snel een einde zal gaan komen aan de speculaties over welke acht spelers de Premier League spelen. Met Gian van Veen en Michael van Gerwen is Nederland in ieder geval zeker van twee deelnemers, maar het is de grote vraag wie de PDC nog meer gaat kiezen. Mogelijk komt er nog een derde landgenoot bij, maar er zijn veel andere kapers op de kust.

De PDC maakt maandag om 16.30 uur bekend wel acht namen precies mee gaan doen aan het toernooi. Vier daarvan kunnen we in ieder geval al invullen. De bovenste vier spelers van de wereldranglijst doen namelijk sowieso mee en dus zullen we Littler, Luke Humphries, Van Veen en Michael van Gerwen zestien weken lang terug gaan zien. Dat betekent dat er voor het eerst sinds 2019 twee Nederlanders meedoen.

Van Veen gaat zijn debuut maken en wordt daarmee na Roland Scholten, Raymond van Barneveld, Jelle Klaasen en Van Gerwen de vijfde Nederlandse deelnemer. Hij weet ook dat hij op donderdag 5 februari in de eerste week Littler zal gaan treffen. Het is immers traditie dat de WK-finalisten het op de openingsavond van de Premier League tegen elkaar opnemen.

Waar de twee Luke's en de twee Nederlanders zeker zijn, is het nog de vraag wie daar bij gaan komen. De andere vier worden door de PDC in samenspraak met tv-zender Sky Sports gekozen. Ze mogen in principe kiezen wie ze maar willen en dat leidt al jaren tot veel speculaties over welke spelers mee gaan doen. Het zijn tenslotte niet alleen prestaties die doorslaggevend zijn, want ook de populariteit speelt een rol. De PDC heeft dit jaar flink wat te kiezen, want er zijn veel spelers die aanspraak maken op een plekje.

Drie Nederlanders?

Vanuit Nederlands oogpunt is het natuurlijk te hopen dat Danny Noppert gekozen wordt. Hij haalde op vijf grote toernooien de halve finales en is daarmee na Luke Littler misschien wel de meest constante speler van allemaal.

Op het WK verloor de nummer 10 van de wereld al vroeg, maar Noppert had daar vooral de pech dat hij tegen een geweldige Justin Hood aanliep. Als de PDC Noppert kiest dan krijgen we voor het eerst sinds 2017 drie Nederlanders in de Premier League. Toen waren Van Gerwen, Van Barneveld en Klaasen de gelukkigen.

Andere kanshebbers

Jonny Clayton staat als nummer 5 van de wereld normaal gesproken vooraan in het rijtje kanshebbers. Hij haalde eerder in het voorjaar van 2025 de finale op de World Masters. De winnaar van 2021 haalde op het WK de kwartfinales en deed het daarmee een stuk beter dan de meeste andere kanshebbers op het belangrijkste toernooi van het jaar.

Gary Anderson staat direct onder hem op de wereldranglijst en speelde een ijzersterk WK. De 55-jarige Schot liet echter meerdere keren doorschemeren dat hij weinig trek had in het vele reizen en lijkt een mogelijke uitnodiging dan ook af te gaan wijzen.

Stephen Bunting is met zijn opkomst een graag geziene gast en als nummer 7 van de wereld maakt hij ook zeker kans. Het is echter de vraag of hij genoeg heeft gedaan, want op de grote toernooien bakte hij er het afgelopen jaar vrij weinig van. Bunting maakte vorig jaar in de Premier League ook weinig indruk, want hij verloor zijn eerste acht duels en eindigde uiteindelijk onderaan.

Ryan Searle was voor het WK niet eens een outsider, maar door zijn plek in de halve finales is hij plotseling achtste op de ranking en dus moet ook hij als serieuze optie worden gezien. Het spreekt echter niet in zijn voordeel dat hij op de andere grote toernooien nauwelijks wedstrijden wist te winnen.

Josh Rock staat negende op de ranking, maar lijkt opvallend genoeg de grootste kanshebber. Hij speelde in het eerste gedeelte van 2025 erg sterk en liet zien dat hij het iemand als Littler erg lastig kon maken op de grote toernooien. De Noord-Ier zorgt met zijn snelle speelstijl ook voor spektakel en dat kan weleens de doorslaggevende factor zijn.

James Wade haalde dit jaar de finale op de UK Open en de World Matchplay en was tijdens het EK de laatste speler die van Luke Littler wist te winnen op een groot toernooi. Het is in het verleden echter gebleken dat de PDC hem liever niet kiest als het niet hoeft en dus lijkt zijn mindere WK hem weleens de kop te kunnen gaan kosten.

Gerwyn Price kende ook een slecht WK, want hij ging in de tweede ronde al onderuit tegen Wesley Plaisier. De Welshman staat slechts twaalfde op de wereldranglijst, maar is door zijn geschreeuw op het podium wel iemand waar veel mensen een kaartje voor kopen. Ook haalde hij het afgelopen jaar heel vaak de kwartfinales op grote toernooien en dus is het aannemelijk dat de PDC hem gaat kiezen.

Nathan Aspinall lijkt de laatste optie te zijn om aangewezen te worden. The Asp won afgelopen jaar drie Euro Tour-toernooien en haalde de finale van de Players Championship Finals. De nummer 14 van de wereld is daarnaast erg populair bij de PDC doordat het publiek zijn opkomstnummer Mr. Brightside van The Killers altijd uit volle borst meezingt.

Twee darters maken plaats

Opvallend genoeg ontbreken in dit lijstje twee deelnemers van afgelopen jaar: Chris Dobey en Rob Cross. Beide spelers maakten in 2025 weinig indruk in de Premier League en konden ook op andere toernooien geen potten breken. Dobey staat dertiende op de Order of Merit en Cross zelfs twintigste. Zij lijken dus kansloos voor een uitnodiging.

Premier League 2026

De Premier League begint op donderdag 5 februari en bestaat vervolgens uit zestien avonden waarop de acht darters een mini-toernooi tegen elkaar spelen. De beste vier spelers van de ranglijst plaatsen zich uiteindelijk voor de play-offs op donderdag 28 mei in de O2 Arena in Londen. Zij nemen het in de halve finales en finale tegen elkaar op om de titel.