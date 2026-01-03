Voor Gian van Veen was het een harde, maar hopelijk leerzame finale. In de eindstrijd van het WK darts 2026 kwam hij flink tekort tegen titelhouder Luke Littler: 7-1 in sets. Het koste hem letterlijk bloed om zich staande te houden tegen de jonge Engelsman.

The Giant, die na dit toernooi de nummer 3 is van de ranglijst, was na zijn kansloze nederlaag als altijd spraakzaam en hartelijk. "Littler was niet in een bui om mij kansen te geven", zei hij op het podium in Alexandra Palace te Londen.

"Het was wellicht niet mijn beste wedstrijd, maar hij was fenomenaal. Ik miste te veel kansen om er een strijd van te maken. Hij is een geweldige speler en daarom is hij met grote afstand de nummer 1 van de wereld en nu tweemaal achter elkaar de wereldkampioen."

Strijd leveren

Van Veen was realistisch in zijn praatje. "Ik wilde natuurlijk de trofee optillen en strijd leveren. Maar ik gaf te veel legs weg en ik miste te veel kansen. Ik ben trots dat ik in de finale stond. Ik ben nu de nummer 3 van de wereld en de nummer 1 van Nederland. Ik ben erg trots. Hopelijk wordt 2026 een fantastisch jaar."

Het was de jongste WK-finale ooit, want Van Veen is 23 en Littler pas 18. Samen zijn ze dus 41 en een hoop deelnemers aan dit toernooi zijn in hun eentje al ouder. Van Veen verwees naar de verjoning van de sport: "Ik zei het eerder al. Met Josh Rock, Wessel Nijman en anderen kom de jonge generatie op. We nemen het over van de oude garde. Littler heeft het nu geflikt. Deze sport is er voor de jonge spelers."

Lastig

Bij Viaplay zei Van Veen: "De trofee hier is iets kleiner dan ik had gehoopt. In de eerste set had ik geluk, hij miste drie pijlen op de dubbel. Daarna was hij los. Hij zet je elke set, elke leg onder druk. Ik miste wat pijltjes, miste er weer wat. Hij liep uit en het werd heel lastig. Hij was gewoon de betere speler."

"Het is heel frustrerend. Ik heb een goed toernooi gespeeld en vandaag was het iets minder. De eerste pijl zat vaak niet in de triple 20. En hij ging 140 pompen, 180 pompen. En hij gaat niet choken, dat zag je op het eind. Als het 6-1 staat en je loopt het podium af... Het is misschien niet goed, maar dan leg je je erbij neer. Ik ben niet ontzettend boos. Gefrustreerd dat het niet is gelukt vanavond, maar hij is verreweg de betere speler hier. Je wil wel een stapje beter en dat is helaas niet gelukt."

Bloed

In de zesde set had hij een bloedende vinger. Het euvel ontstond tijdens de pauze achter het podium. "Dat gebeurde in de wc. Mijn vinger bleef achter de klink hangen", zo verklaarde hij. Het leverde een bloedvlekje op het bord op. Toen de set was afgerond werd het bord vervangen door een schoon exemplaar.

"De 400.000 pond prijzengeld verzacht de pijn wel iets, ja. Maar ik krijg hard op mijn kloten hier vanavond", zo besluit hij.

