Luke Littler mocht zaterdagavond 3 januari de loodzware Sid Waddell Trophy in zijn handen nemen. De winnaar van de finale van het WK darts krijgt traditiegetrouw de enorme trofee uitgereikt. Het ding is loodzwaar en is vernoemd naar een legendarische niet-darter. Alles wat je moet weten over de iconische WK-beker.

De achttienjarige Littler is regerend wereldkampioen en kreeg de beker na zijn gewonnen finale tegen Michael van Gerwen vorig jaar mee naar huis. Daar mocht-ie bijna elf maanden staan. Een maand voor het WK moet de titelverdediger het unieke exemplaar weer inleveren bij de PDC. Een replica mag natuurlijk wel bij de wereldkampioen blijven staan.

Vernoemd naar legendarische commentator

Sinds het WK darts van 2013 is de beker vernoemd naar Sid Waddell. Die man was jarenlang een legendarische dartscommentator bij het Engelse Sky Sports. Hij overleed in augustus 2012 op 72-jarige leeftijd na meer dan dertig jaar verslag te hebben gedaan van het darts. De beker is gemaakt door de juwelier Mike Shorer in Sussex.

Loodzwaar, dus ander materiaal

Het uiterlijk is simpel: een wereldbol bovenaan wordt ondersteund door zes pilaren. De voet was origineel gemaakt van marmer dat kunstenaar Michelangelo ook gebruikte bij het ontwerp van de Sixtijnse Kapel. Maar door het gewicht woog alleen de voet al 23 kilo, waardoor geen enkele winnaar de hele beker nog op kon tillen. Dus heeft de juwelier een andere versie gemaakt van brons en zilver, waardoor-ie beter te tillen is. De beker is zo'n 71 centimeter groot en weegt nu in totaal 25 kilo.

Veel verschillende winnaars

Op de voet van de Sid Waddell Trophy staat de naam van de trofee en op het origineel staat ook de handtekening van de 'Voice of Darts'. Op de zijkanten staan alle voorgaande winnaars gegrafeerd.

Sinds de vernoeming naar de dartscommentator wonnen diverse grootheden uit de sport 'm al: Phil Taylor was de eerste en via Van Gerwen, Gary Anderson, Rob Cross, Peter Wright, Gerwyn Price, Michael Smith en Luke Humphries belandde de beker vorig jaar bij Luke Littler. Nu gaat-ie weer naar The Nuke.

'Back to back'

Het lukte bij de PDC pas drie mannen om de beker twee jaar op rij te winnen: Taylor, Adran Lewis en Anderson. De Schot was in 2016 de laatste die zijn beker succesvol verdedigde. Littler werd op 3 januari 2026 nummer 4 worden die dat kunstje flikt.

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Tijdens de editie van 2026 wordt gespeeld om het hoogste prijzengeld ooit. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.