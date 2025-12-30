Gian van Veen heeft zichzelf naar de kwartfinale van het WK darts gegooid. De Nederlandse topdarter was in de vierde ronde te sterk voor debutant Charlie Manby: 4-1.

De eerste set ging naar Van Veen, maar gemakkelijk ging dat allerminst. Manby kwam tot 2-2 in legs en wist vervolgens geen Shanghai 20 te gooien, waardoor The Giant kon toeslaan. Maar Manby - de nummer 163 van de wereld - liet wel direct zien waarom hij in de vierde ronde stond.

Van Veen, zelf de nummer tien van de plaatsingslijst en virtueel de nummer zes van de wereld, gooide in de tweede set voor het eerst een finish boven de 100. Door zijn 116 in drie pijlen kwam hij op 1-1 in legs. Vervolgens vergat hij een break te pakken, waardoor Manby weer op 2-1 kwam. De Engelsman trok de set ook naar zich toe: 1-1.

Van Veen zet tandje bij

Manby nam daarna wat gas terug. De veel meer ervaren Van Veen (nog altijd pas 23 jaar) maakte daar dankbaar gebruik van en pakte twee sets op rij. Dat deed hij door met 3-1 en 3-0 in legs te winnen. Zo kwam hij op een 3-1 voorsprong. De Nederlander bleef dat goede niveau - na die zwakke tweede set - vasthouden en won de vijfde en beslissende set uiteindelijk met 3-2.

Volgende ronde

Van Veen zal dinsdagavond ongetwijfeld met een schuin oog naar de wedstrijd tussen Luke Humphries (nummer twee van de wereld) en Nederlander Kevin Doets kijken. Hij speelt namelijk op nieuwjaarsdag in de kwartfinale tegen de winnaar van dat duel.

