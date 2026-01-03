Gian van Veen had maar weinig tijd om te genieten van het behalen van de finale van het WK darts. De Nederlander werd na zijn zeges op Luke Humphries en Gary Anderson de afgelopen dagen geleefd en moest zich nog geen 24 uur na de halve finale-zege op zijn jeugdidool zich alweer melden in Ally Pally voor de finale tegen Luke Littler. Sportnieuws.nl ving de derde Nederlandse finalist ooit op bij binnenkomst.

"Ik heb niet heel veel tijd gehad tussen de halve finale en finale, dus ik heb ook niet zoveel tijd gehad voor zenuwen. Daar gaat het eigenlijk wel goed mee", zei Van Veen een paar uur voor zijn finale, die rond 21.15 uur Nederlandse tijd begint. "Het werd vrij laat voordat ik in het hotel was. Zo rond 01.30 uur lag ik er pas in en de wekker ging vanmorgen ook alweer om 08.15 uur. Zo gauw ik het bed raakte, was ik weg gelukkig. Ik was best moe."

'Waar ben ik, wat is dit?'

Ook al staat het leven van Van Veen de laatste weken in het teken van darts, hij werd op de ochtend van de WK-finale verward wakker. "Waar ben ik, wat is dit? Dat dacht ik toen ik wakker werd. Oh ja, ik ben in Londen en moet nog een wedstrijdje darten vanavond." Van Veen heeft sowieso het gevoel dat hij in een droom leeft. "Sinds de kerst dat ik hier ben is het één grote bubbel. Alles volgt elkaar zo snel op."

'Dat had ik nooit geloofd'

Precies 12 maanden geleden maakte hij een voorspelvideo met deze site om vooruit te blikken op het vorige WK darts. Hij was er toen al na een wedstrijdje uit. Hij verloor van Ricardo Pietreczko. "Als mensen mij toen verteld hadden dat ik een jaar later een majorwinnaar was, de nummer drie van de wereld én WK-finalist, had ik dat nooit geloofd. Toen zat ik helemaal in de deceptie dat ik in de eerste ronde verloren had."

Luke Littler in de finale

Nu wacht Luke Littler in de finale. De Engelse jongeling is titelverdediger en staat in zijn derde WK-finale op rij. Van Veen weet wat zijn missie is. "Ik moet hetzelfde doen als tegen Humphries en Anderson. Ik moet de paar kansjes pakken die hij hopelijk biedt. Ik moet er scorend continu aan blijven hangen. Het is een voordeel dat het in een setsysteem is, tot op zekere hoogte. Dan kan ik nog terugkomen als Littler hard van stapel loopt. Maar het moet ook weer niet te hard gaan."

