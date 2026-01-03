Gian van Veen kan zich zaterdagavond in een illuster rijtje gooien. De Nederlander kan namelijk de opvolger worden van Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen, die eerder het WK darts van de PDC wonnen. Aan steun geen gebrek voor de 23-jarige finalist.

Van Veen kreeg in aanloop naar zijn halve finale tegen Gary Anderson (6-3) al berichten van voormalig halve finalisten Van Barneveld en Jelle Klaasen. Die hebben nu ook weer van zich laten horen, evenals Van Gerwen dus. Van Veen passeerde Mighty Mike op de wereldranglijst en maakte zo een einde aan een hegemonie van meer dan twaalf jaar.

Berichtje van Van Gerwen voor WK-finale

"Michael heeft me zelfs een berichtje gestuurd. Hij heeft me succes gewenst voor vanavond. Dus dat is wel leuk", zegt Van Veen voor de camera van Sportnieuws.nl. "Dat is wel echt bijzonder, dat is niet iets wat hij heel regelmatig doet", merkt interviewer Damian Vlottes op. "Ik weet niet of hij blij is als ik dit zeg, maar goed...", lacht de WK-finalist. "Het is leuk om zoiets te krijgen en laat zien dat het speciaal is wat ik hier aan het doen ben."

Ouders erbij

Voor het eerst dit WK zullen ook Van Veens ouders aanwezig zijn in het Alexandra Palace. Volgens Van Veen kwam het eerder niet uit. "Vanaf de kwartfinales kon het wel, maar zei ik: doe nu nog maar even niet. Maar ik heb ook als grapje gezegd: mocht ik de finale halen, dan zijn jullie altijd welkom. Dan komt er zo veel bij kijken, dan kan het geen extra druk meer geven", verklaart Van Veen.

Hij zal dus worden toegejuicht door zijn ouders en vriendin Kyana Frauenfelder. "Ik vind het heel speciaal dat ik het met ze mee kan maken."

