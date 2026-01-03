Gian van Veen is de derde Nederlandse darter ooit die in de finale staat van het WK darts van de bond PDC. Raymond van Barneveld was de eerste, Michael van Gerwen de tweede. Barney heeft goede hoop voor Van Veen tegen Luke Littler.

Van Barneveld speelde tweemaal de finale van het WK darts van de PDC. In 2007 won hij, twee jaar later verloor hij en beide keren was zijn tegenstander Phil Taylor. De finale van het WK 2007 wordt door veel dartsliefhebbers gezien als de beste wedstrijd ooit. Barney pakte zijn grote rivaal in een bloedstollende pot met 7-6 in sets.

Beest

Tot de opkomst van Michael van Gerwen was Van Barneveld met grote afstand de beste darter van Nederland. In de jaren 10 nam Van Gerwen die rol over en inmiddels mogen we stellen dat Mighty Mike (in elk geval bij de bond PDC) meer successen heeft behaald dan Barney. Nu in de jaren 20 lijkt er een nieuwe kampioen op te staan: Gian van Veen (23). De Gelderste darter won in 2025 al het EK darts.

Tegen de NOS zegt Van Barneveld dit over Van Veen: "Hij is echt een beest. Als hij zo blijft spelen, dan kan het. Hij is zo ontzettend gegroeid in een jaar tijd. Hoe hij dat heeft gedaan, weet ik niet."

Sprongen

Ook Luke Littler, de 18-jarige tegenstander van Van Veen in de finale van het WK darts 2026, maakt een uitstekende indruk in Londen. Maar Van Barneveld lijkt The Giant te zien als favoriet in Ally Pally: "Hij versloeg afgelopen jaar vijf keer voormalig wereldkampioen Luke Humphries, dat is geen toeval meer. Daarnaast is hij Europees kampioen, hij maakt ongelooflijke sprongen."

Tip van Raymond van Barneveld

Van Barneveld geeft, terugblikkend op zijn verloren WK-finale in 2009, nog een tip aan zijn landgenoot. "Ik heb tijdens de WK-finale tegen Taylor in 2009 een grote fout gemaakt", vertelt de Haagse dartspionier.

"Ik zag bij het opkomen iemand in het publiek met een Nederlandse vlag. Die heb ik gepakt, ik liet die vlag aan de zaal zien. Nou, de hele wedstrijd zat het publiek mij op de huid. Je staat daar toch voor het thuispubliek, het is ook Engeland-Nederland."

