Voor Gian van Veen lag er veel druk op de schouders in aanloop naar het WK darts. Inmiddels staat hij in de finale en heeft hij wat meer rust gevonden, maar voor het toernooi vond hij het erg fijn om even te sparren met een mental coach. Dat deed hij met oud-voetballer Dirk Marcellis.

Van Veen pakte voor het WK darts de EK-titel en won daarmee zijn eerste major, waardoor de druk richting het toernooi in Alexandra Palace nog groter werd. Tot nu toe gaat hij er echter goed mee om. Vooral in de opmerkelijke halve finale tegen Gary Anderson had hij veel aan de mentale hulp van Marcellis, zo zei hij na afloop van zijn bijzondere overwinning.

De 37-jarige Marcellis kende een mooie carrière als verdediger bij grote clubs. Zo speelde hij voor PSV, PEC Zwolle en AZ en speelde hij ook nog eens drie interlands voor het Nederlands elftal. Na zijn loopbaan als voetballer besloot Marcellis zich te gaan storten op het vak mentale coaching. Daar is hij inmiddels succesvol in en hij begeleidt sporters uit verschillende takken. Een van die sporters is dus topdarter Van Veen.

'Nog steeds goed contact mee'

Van Veen vertelde op de persconferentie na zijn zege op Razma dat hij en Marcellis de deur niet bij elkaar plat lopen, maar dat hij de oud-voetballer voor het WK 'wel even heeft gesproken'. Voornamelijk over het omgaan met de druk die op Van Veen komt te liggen tijdens zo'n WK. De topdarter is in ieder geval 'erg tevreden' over de gesprekken met Marcellis en is ook niet van plan om snel afstand te doen van die begeleiding.

Als voorbeeld noemt Van Veen een mogelijke deelname aan de Premier League als iets wat hij graag van zich af wilde praten. "Ik vind het vooral fijn dat ik mijn ei bij hem kwijt kan. Dat ik kan zeggen waar ik mee zit en wat mensen tegen mij zeggen. Het is gewoon fijn om dingen van me af te praten. Dan kan ik me vooral focussen op mijn eigen dingen. Onbewust ben je bijvoorbeeld met de Premier League bezig, dus dat wil je dan wel van je afpraten."

