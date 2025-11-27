Er zijn grote zorgen om topdarters Rob Cross en Mike De Decker. Het tweetal is volledig uit vorm en dreigt uit de top van de ranglijst te vallen. Ex-prof Vincent van der Voort ziet het met lede ogen aan en vreest voor de toekomst van de voormalig majorwinnaars. Cross als ex-wereldkampioen heeft het misschien wel het zwaarst van de twee.

Cross gaat het WK in met de wetenschap dat hij een halve finale moet verdedigen, terwijl hij in een vorm die niet om over naar huis te schrijven is. De laatste maanden verkeert hij vooral privé in een lastige periode. Hij werd veroordeeld voor belastingontwijking en mag geen functie bij zijn eigen bedrijf meer uitvoeren. "Hij heeft al geen fantastisch jaar en nu spelen die persoonlijke problemen ook mee", zegt Van der Voort in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

'Wat is de uitweg?'

Volgens Van der Voort kan hij zulke problemen niet zomaar even parkeren om zich te focussen op het darts. "Hij zit op een glijbaan naar beneden en zie dat maar te stoppen. De komende tijd is hij ook niet uit de problemen met zijn bedrijf, dat blijft er op zitten bij hem. Wat is de uitweg? Wereldkampioen worden, dan is hij er in één klap van af", zegt de Nederlander gekscherend.

'Zeker niet makkelijk voor hem'

De vrije val van Cross wordt alleen maar pijnlijker als hij op het komende WK darts vroeg wordt uitgeschakeld, want hij verliest al het prijzengeld van de halve finale van twee jaar geleden dan. "Dan wordt darten in één keer werken en moet hij spelen voor geld. Dat is zeker niet makkelijk voor hem. Ik ben benieuwd hoe het met hem gaat aflopen, net als een groter groepje uit de top-32 die helemaal uit vorm zijn. Namen als Peter Wright, Michael Smith, Dimitri van den Bergh, Joe Cullen, Mike De Decker... Het zijn er best wel wat."

Mike De Decker

Van de Belg, die vorig jaar nog de World Grand Prix won, is Van der Voort ook geschrokken op de Players Championships Finals. "Hij heeft de feeling nu niet. Hij heeft het een en ander te doen voor het WK en het nieuwe jaar. Bij dat soort spelers is het moeilijk dat hij al niet uitblinkt in beleving. Als het dan slecht is, wordt het helemaal timide. Op het podium heeft hij de houding dat hij er is omdat het moet. Als het dan minder wordt, heb je dat een beetje tegen."

