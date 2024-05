Het luxe leven van Michael van Gerwen en Luke Littler: Dit is het vermogen van de Premier League-darters

Donderdagavond is de ontknoping van de Premier League Darts. Michael van Gerwen kan zich daar nog tot winnaar kronen, en daarmee een groot geldbedrag bijschrijven. De darters in de finale zijn grootverdieners, lees hier hoe hun vermogen is opgebouwd.

De winnaar van de competitie krijgt een bedrag van liefst 275.000 pond. Maar ook de andere darters die donderdag nog in actie komen kunnen al rekenen op behoorlijk wat prijzengeld. De darters die uitgeschakeld worden in de halve finales krijgen 85.000 pond. Aan de verliezend finalist wordt 125.000 euro uitgereikt.

Premier League Darts | De eindstand, de darters en het verdiende prijzengeld De Premier League Darts-avonden zijn weer terug. Van 1 februari tot en met 23 mei wordt er elke donderdagavond ergens anders in Europa gegooid. Welke darters doen er mee en wanneer gooien ze waar? Je leest het allemaal in dit overzicht.

Wat er ook gebeurt Van Gerwen, Luke Littler, Luke Humphries en Michael Smith zullen nog rijker worden dan ze al zijn, nadat ze donderdag in actie zijn gekomen. De Nederlander is de rijkste darter van de vier, met een miljoenenvermogen.

Van Gerwen: 6 miljoen pond

Dat vermogen bedraagt wel 6 miljoen pond. Van Gerwen is de meest gevestigde naam in de dartcompetitie, en dat is terug te zien in zijn verdiensten. Hij won in zijn carrière talloze prijzen, waaronder drie wereldkampioenschappen. De Premier League won hij al zeven keer. Daarvoor mocht hij uiteraard telkens prijzengeld bijschrijven.

Michael van Gerwen is luxe gewend: 'Voor m'n kinderen, maar ook de vakantie naar de Malediven' Het prijzengeld in het darten wordt alsmaar meer. Dat maakt het voor veel darters ook moeilijk om zomaar te stoppen. Zeker als je, zoals Michael van Gerwen, óók nog eens een gezin hebt om voor te zorgen. Daar doet de Nederlandse darter het allemaal voor. En om zijn levensstijl in stand te kunnen houden.

Rolex en Rolls-Royce

MVG houdt van zijn luxe leven en koopt dan ook graag dure dingen. Zo draagt hij regelmatig pakken van designermerken als Tom Ford en Brioni, die ongeveer 5.000 euro kosten. Aan zijn pols schittert dan een Rolex. Van Gerwen heeft twee exemplaren. Een Submariner- en een Daytona-model, beiden meer dan 10.000 euro waard.

Het meeste geld van de Nederlanders zit in zijn huis en zijn auto's. De woning van Van Gerwen zou een miljoen euro waard zijn. Zijn wagencollectie bevat een Rolls-Royce Ghost van bijna 300.000 euro. Daarnaast heeft hij ook een aBMW X6 M50i, met een prijskaartje van zo'n 80.000 euro. Hij heeft ook een samenwerking met het Duitse automerk.

Luke Littler: 600.000 pond

De dartsensatie van dit moment komt pas net kijken in de sport. Luke Littler is pas achttien jaar oud, maar heeft op dit moment al zo'n 600.000 pond bij elkaar gedart. Ongeveer de helft van dat bedrag heeft hij verdient met prijzengeld. De andere helft is bij elkaar gesprokkeld via gesponsorde samenwerkingen.

Hij werkt onder ander samen met BoohooMAN, YouTubers Sidemen en Target Darts. Zijn samenwerking met laatstgenoemde zou het grootste sponsorcontract ooit zijn in de dartwereld. Met de 1,3 miljoen volgers van Littler op Instagram is het niet gek dat de samenwerkingen hem veel geld opleveren.

Raymond van Barneveld als bouwvakker leidt tot verbazing in Engeland: 'Dacht dat ik aan het trippen was' Engelse dartfans hebben Raymond van Barneveld gespot in een reclame voor Chocomel. De Nederlandse dartkampioen figureert in de advertentie als bouwvakker die liggend in een kruiwagen geniet van een blikje chocolademelk.

Luke Humphries: 2 miljoen pond

Hoewel Humphries ook veel vermogen heeft opgebouwd, is hij bescheidener met zijn uitgaven. Hij is liever thuis bij zijn gezin, dan dat hij chique gaat uit eten. Hij rijdt in een Volkswagen T-Roc, die ongeveer 30.000 euro kost.

Humphries heeft de laatste jaren vooral geïnvesteerd in zijn eigen lichaam en gezondheid. Hij is namelijk veel afgevallen. "Een gezond lichaam en een gezonde geest" is het gevolg daarvan, vertelde hij eerder. Hij heeft nu veel meer energie dan voorheen.

Michael Smith: 2 miljoen pond

Ook Smith leeft in luxe. Hij heeft een grote woonboerderij op een droomlandgoed. Daar woont hij samen met zijn Poolse vrouw Dagmara Malczewska en hun twee kinderen. Op het terrein wonen ook veel dieren, zo heeft het gezin kippen, ganzen en zelfs een schildpad.