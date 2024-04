Raymond van Barneveld als bouwvakker leidt tot verbazing in Engeland: 'Dacht dat ik aan het trippen was'

Engelse dartfans hebben Raymond van Barneveld gespot in een reclame voor Chocomel. De Nederlandse dartkampioen figureert in de advertentie als bouwvakker die liggend in kruiwagen geniet van een blikje chocolademelk.

In Nederland werd de reclame een jaar geleden al uitgezonden, maar nu wordt hij ook gebruikt in Engeland. Dat leidde tot verbazing van veel televisiekijkers. Er wordt namelijk helemaal niet gerefereerd aan de dartkampioen.

"Voor de hardwerkende helden, jullie verdienen het", zegt de voice-over bij het beeld van Barney in de reclame. Dartfans waren daarom verward of het wel echt ging om Van Barneveld, zo laten ze merken op X.

Things I didn’t expect to see in 2024: Raymond van Barneveld dressed as a builder advertising Chocomel 😂#darts pic.twitter.com/ebIkjDld4a — Marley Anderson (@91Marley) March 15, 2024

"Heb ik zojuist Raymond van Barneveld gezien in een Chocomel-reclame?", is een van de verbaasde reacties op X. "Wacht even. Is dit Raymond van Barneveld in een Chocomel-advertentie verkleed als bouwvakker met totaal geen verklaring wie hij is? Wat gebeurt er?", schrijft een ander. "Ik dacht dat ik aan het trippen was", werd ook gereageerd.

De 57-jarige Van Barneveld komt zaterdag nog in actie op de Austrian Darts Open. Hij neemt het in de avondsessie op tegen Ross Smith nadat hij op de openingsdag met moeite won van de Belg Mike De Decker.

Van Barneveld kwam vlot op 3-0, maar gaf die voorsprong helemaal weg. Liefst drie keer verloor hij zijn eigen leg. Uiteindelijk wist hij de beslissende elfde leg te winnen met 6-5 en dus nipt te zegevieren.