Het WK darts van Kevin Doets zit erop. Na drie knappe overwinningen botste hij in de vierde ronde tegen wereldtopper Luke Humphries op. De wereldkampioen van 2024 was veel te sterk voor de Nederlander.

Doets kwam verrassend genoeg op een 1-0 voorsprong in sets. Dat was enorm knap van Hawkeye, want hij pakte de set van Humphries met 3-1 af. De nummer twee van de wereld herstelde dat al snel, door de tweede set met dezelfde cijfers naar zich toe te trekken. En zo waren de twee darters weer in evenwicht.

De Nederlander wist dat hij een loodzware loting had met Humphries, aangezien hij in 2024 nog wereldkampioen werd. Ook deze editie behoort de Engelsman weer tot de topfavorieten. Na de eerste set liet Cool Hand Luke dat niveau ook zien. Hij liep uit tot 2-1 en 3-1 in sets. In de vierde set kwam Humphries tot een gemiddelde van 107.

Uitstekende resultaten op WK

Doets kent uitstekende cijfers op het WK, aangezien hij vorig jaar ook al de laatste zestien haalde. De Nederlander die in Zweden woont klom tijdens dit toernooi naar de 39e plek, een stijging van drie plekken. Een grotere stijging zat er niet in, want Humphries bleek ook in de vijfde (en laatste) set veel te sterk. De Engelsman won met 4-1 in sets.

Gian van Veen

Humphries komt in de volgende ronde wéér een Nederlander tegen. Hij speelt op nieuwjaarsdag tegen Gian van Veen, onze enige overgebleven landgenoot, in de kwartfinale. The Giant rekende eerder op dinsdagavond af met Charlie Manby (4-1). Dat belooft een héél spannende wedstrijd te worden, want Van Veen verkeerd in topvorm. De darter uit Poederoijen klom tijdens het WK ook al van de tiende naar de vijfde plek op de wereldranglijst.

