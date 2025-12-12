Na een enerverende middagsessie gaat het WK darts vrijdagavond onverminderd verder in Alexandra Palace. Op het iconische podium in Londen staan opnieuw vier partijen op het programma, met speciale aandacht voor Gian van Veen. De Nederlander begint aan zijn WK-campagne en hoopt eindelijk zijn eerste wedstrijd ooit te winnen in Ally Pally. Volg de avondsessie hier live vanaf 20.10 uur.

Van de 128 deelnemers zijn er na de openingsavond en de middagsessie van vrijdag nog 120 over. Donderdagavond sneuvelden onder anderen Kim Huybrechts en debutant Jamai van den Herik. Vanuit Nederlands perspectief was er vrijdagmiddag succes voor Niels Zonneveld, maar eindigde het WK voor Chris Landman en Cor Dekker, die voor Noorwegen uitkomt.

Ross Smith - Andreas Harrysson

De eerste partij van de avondsessie gaat om 20.10 uur van start. Ross Smith kende een sterk jaar op de vloer en liet zich ook op de European Tour zien, maar treft met Andreas Harrysson een verraderlijke tegenstander. De Zweed, bijgenaamd Dirty Harry, won meerdere toernooien op de Nordic & Baltic Tour en geldt als een gevaarlijke outsider in de eerste ronde.

Ricky Evans - Man Lok Leung

Daarna is het de beurt aan Ricky Evans, die traditiegetrouw zorgt voor kleur en een razendsnel tempo in Alexandra Palace. De flamboyante Engelsman neemt het op tegen Man Lok Leung uit Hongkong, die vorig jaar vriend en vijand verraste. Leung schakelde toen nota bene Gian van Veen uit en liet zien dat hij het grote podium niet schuwt.

Gian van Veen - Cristo Reyes

Het zwaartepunt van de avond ligt bij de derde partij. Gian van Veen begint aan zijn WK-campagne en jaagt op zijn eerste overwinning ooit op het wereldkampioenschap. De Nederlander kende een uitstekend jaar, maar krijgt met Cristo Reyes direct een lastige tegenstander. De ervaren Spanjaard plaatste zich via een sterk kwalificatietoernooi en weet wat er gevraagd wordt in Ally Pally.

Damon Heta - Steve Lennon

De avondsessie wordt afgesloten met Damon Heta tegen Steve Lennon. De Australiër is op papier favoriet, al kent hij een moeizaam jaar op tv-toernooien. Lennon beschikt over de nodige WK-ervaring, maar wist in Ally Pally zelden echt door te breken. Voor Heta ligt er een kans om met vertrouwen aan het WK te beginnen.

Programma WK darts 12 december

Vanaf 20.00 uur:

