Raymond van Barneveld klaagt over Premier League Darts: 'Ik vind het 'too much''

De Premier League Darts is aanbeland bij speelavond 14. Het complete circus bevindt zich nu in het Schotse Aberdeen, waar Michael van Gerwen een belangrijke stap hoopt te zetten naar de play-offs. Het format ging een aantal jaar geleden op de schop en dat vindt Raymond van Barneveld, zelf winnaar van de Premier League in 2014, jammer.

"Die wedstrijden tegen (Phil, red.) Taylor waren altijd beladen", begint Van Barneveld zijn verhaal bij de podcast Dartpraat. "Of het nou een Premier League of een WK was, je kon er altijd naartoe leven. Van Barneveld tegen Van Gerwen, Van Barneveld tegen Taylor en Van Gerwen tegen Taylor. Daar kon je naar uitkijken", aldus Barney.

'Het is een aparte': Raymond van Barneveld legt uit waarom hij Michael Smith geen boks gaf na negendarter Het was een opvallend moment: op weg naar zijn titel op Players Championship 5 kreeg Raymond van Barneveld tegen Michael Smith een negendarter om zijn oren. Normaal geef je de tegenstander dan een boks als kleine felicitatie, maar de Nederlander ging stoïcijns door. Nu legt hij uit waarom.

"Nu vind ik er niks meer aan", stelt de vijfvoudig wereldkampioen. "Elke week Luke Littler tegen Humphries of Littler tegen Van Gerwen. Ik vind het too much. En dan twee dagen later op de Euro Tour staan ze weer tegen elkaar te gooien."

Format Premier League

In 2022 lanceerde de PDC het huidige format, waardoor iedere avond voortaan zou bestaan uit een knock-outsysteem met acht spelers. Voorheen speelde de darters maar tegen één tegenstander op heel de avond en een overwinning leverde twee punten op en een gelijkspel eentje. Tegenwoordig krijgt de winnaar vijf punten, de runner-up drie punten en de halve finalisten ieder twee punten. Door het nieuwe systeem zijn de wedstrijden bijna wekelijks hetzelfde.

Premier League Darts | Het programma, de stand, de darters en het prijzengeld De Premier League Darts-avonden zijn weer terug. Van 1 februari tot en met 23 mei wordt er elke donderdagavond ergens anders in Europa gegooid. Welke darters doen er mee en wanneer gooien ze waar? Je leest het allemaal in dit overzicht.

Mooiste moment in Premier League

Toch leverde de Premier League ook iets moois op voor Van Barneveld. Hij won namelijk niet alleen de editie in 2014, hij was in 2006 ook de eerste speler die een negendarter gooide bij het toernooi. "Er was nog nooit een negendarter in de Premier League gegooid. Het was toen nog best zeldzaam op televisie. Toen ik dat deed werd iedereen helemaal gek natuurlijk", blikt Van Barneveld terug.