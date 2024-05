Uniek moment Raymond van Barneveld: 'Dat knippen ze er dan uit, dat is zo ongelofelijk jammer'

Het gebeurt niet vaak dat Raymond van Barneveld een uur of meer de tijd neemt om te praten over zichzelf en zijn verleden. Maar de legendarische darter is bij een podcast aangeschoven om meer dan anderhalf uur te praten over het darten. "Ze proberen je voor van alles te vragen."

Van Barneveld is een graag geziene en gehoorde gast bij podcasts en radio- en televisieprogramma's. Toch wijst hij veel verzoeken af. Maar niet bij de podcast Dartpraat. Daar neemt hij wel de tijd voor en dat is dus best bijzonder te noemen. "Ik had een paar afleveringen gevolgd en vond het wel leuk om een keer mijn bijdrage te leveren." Het scheelt voor hem dat hij de presentatoren gewoon in zijn kantoor in Den Haag kan ontvangen.

'Geen behoefte aan'

"Ik word overstelpt met verzoeken, ook uit Engeland en Duitsland, om een podcast te doen. Maar ik ben nog razend druk met spelen en reizen. Dat neemt ongelofelijk veel tijd in beslag, dus ik hou al die verzoeken een beetje af. Vaak zijn die podcasts van een bepaald persoon. Dan zit ik een podcast van iemand te promoten. Daar heb ik geen behoefte aan."

Raymond van Barneveld was 'écht depressief', maar wil nu nog jaren door als darter: 'Dit kan mijn jaar worden' Raymond van Barneveld blikt ter ere van zijn 57e verjaardag terug op zijn bewogen leven. Zijn verleden kende pieken en dalen. Op een dieptepunt was hij zelfs 'écht depressief'. Nu heeft hij het gevoel dat 2024 zijn jaar kan worden.

Duiken van een duikplank of schaatsen

Niet alleen podcasts, ook televisieprogramma's vragen massaal om het jawoord van Van Barneveld. De 57-jarige darter zit bomvol verhalen, grapt graag over alles en iedereen en neemt geen blad voor de mond. Goede ingrediënten voor mooie televisie. "Ze proberen je te vragen voor allerlei spelshows. Van duiken van een duikplank tot schaatsen op het ijs. Maar als het daar een keer misgaat en je raakt geblesseerd, dan kun je niet meer darten."

Voor één programma maakte Van Barneveld de afgelopen jaren graag een uitzondering: Het Perfecte Plaatje. Daarin kreeg de darter, samen met andere BN'ers de kans om fotografie te leren kennen en ontwikkelen. "Ik vond dat heel leuk om te doen, maar je bent wel afhankelijk van hoe ze monteren. Ik kwam eruit als een klaagmuur, die het niet zo ziet zitten. Maar het tegenovergestelde was waar, ik maakte graag grappen en grollen, op z'n Haags. Maar dat wordt er dan weer uitgeknipt."

'Dat knippen ze er dan uit'

Zo komt Van Barneveld met een anekdote dat hij voor een foto-opdracht een keer kopje-onder ging in de zee bij Huis Ter Duin, het luxehotel in Noordwijk. "Komt de presentator naar me toe of het gaat. Ik zei, op z'n plat Haags, dat ik de komende twee jaar geen zout meer bij m'n eten hoef. Dat knippen ze er dan uit, dat is zo ongelofelijk jammer. Maar daar kun je helaas niks aan doen. Je werkt elke aflevering keihard en dan kom je maar veertig seconden in beeld."

Raymond van Barneveld over relletje met Luke Littler: 'Ik heb nooit f*ck off gezegd' Raymond van Barneveld en Luke Littler lagen een beetje met elkaar overhoop, en dan niet eens tijdens een dartswedstrijd. Barney had gehoord dat Luke the Nuke hem als idool beschouwt. Daarom vond hij het gek dat de Engelse tiener hem nooit had benaderd voor een gesprekje.

'Daar heb ik geen zin meer in'

Van Barneveld baalt van hoe de tv-wereld in elkaar steekt. Vooraf ben je het mannetje, daarna ben je ook zo weer vergeten. "Je word met alle eer ontvangen, maar zo gauw het erop staat krijg je een bosje tulpen onder je armen en mag je opzouten. Dan stel je ineens niks meer voor, want ze hebben hun dingetje. Daarom wijs ik het een beetje af. Daar heb ik geen zin meer in joh, laat me gewoon in m'n waarde."

The Masked Singer

Van Barneveld werd recent nog gevraagd om mee te doen aan The Masked Singer, het populaire programma op RTL. "Maar daar heb ik ook op het laatste moment voor afgezegd." Gelukkig zagen we Van Barneveld wel nog in actie bij het knikkerprogramma Marble Mania op SBS, samen met collega-darters Michael van Gerwen en Vincent van der Voort.

Kijk hieronder de aflevering van Dartpraat met Raymond van Barneveld.