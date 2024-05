'Het is een aparte': Raymond van Barneveld legt uit waarom hij Michael Smith geen boks gaf na negendarter

Het was een opvallend moment: op weg naar zijn titel op Players Championship 5 kreeg Raymond van Barneveld tegen Michael Smith een negendarter om zijn oren. Normaal geef je de tegenstander dan een boks als kleine felicitatie, maar de Nederlander ging stoïcijns door. Nu legt hij uit waarom.

Barney stond met 3-0 voor tijdens PC5 toen Smith de perfecte leg gooide. Voor de Nederlander geen reden voor een boks, want hij wilde in zijn concentratie blijven. “Michael Smith is voor mij niet de makkelijkste om te verslaan. Ik ben daar bezig om uiteindelijk binnen elf legs er zes aan mijn kant te krijgen om door te gaan", zo vertelt hij tijdens de podcast Dartpraat.

"Ik ben niet bezig met wat een tegenstander gooit. Ik heb de afgelopen jaren zo verschrikkelijk veel negendarters voorbij zien komen. Het blijft bijzonder natuurlijk, maar ik wil niet mezelf verstoren door hem te feliciteren en hem in dat zadel te helpen. Ik stond toen best redelijk voor en wilde niet uit mijn concentratie gehaald worden."

Incidenten

Ook lagen er wat eerdere incidenten ten grondslag aan de keuze om de Engelsman geen boksje te geven. "Hij heeft weleens wat onaangename dingen tegen mij gezegd. Laatst deed hij bijvoorbeeld ook weer naar toen hij zijn vinger voor zijn mond hield richting mijn mensen. Het waren twee Duitsers die daarachter stonden te schreeuwen en te gillen. Daar was niks van mijn groep bij", verdedigt de vijfvoudig wereldkampioen zijn kamp.

Smith is zelf een darter die juist vaak de tegenstander een boks geeft na een goeie finish en al helemaal bij een negendarter. Barney heeft daar niks mee. "Het is een beetje een aparte. Ik ga niet zeggen dat we elkaar niet liggen, maar we zijn ook geen vrienden. Een boks geven na een leg 501 doe ik eigenlijk nooit. Ik blijf altijd in mijn eigen focus. Als iemand dat wel graag wil doen dan mag dat, maar het interesseert mij geen reet.”

Publiek

Dat Van Barneveld geen boksje gaf aan Smith kwam de Nederlander op veel commentaar te staan. “Mensen hebben altijd wat joh. Als je niet voor 170 gaat en wegzet met grote achttien voor dubbel zestien, omdat je dan meer kans hebt om de leg te winnen, dan gaan ze al 'boe' roepen. Ik sta daar niet om hun te entertainen, ik sta daar om mezelf een ronde verder te helpen en de beker omhoog te houden. En dat gebeurde toen", vertelt Barney, die uiteindelijk de laatste was die kon lachen.