Michael van Gerwen is een trotse vader nadat zoontje twee zwemdiploma's haalt op één dag

Michael van Gerwen "kan niet trotser zijn" op zijn zoontje Mike die geslaagd is voor twee zwemexamens op één dag. De darter liet zich eerder al uit over hoe trots hij is op zijn gezin. Zijn twee jonge kinderen zijn belangrijker dan zijn dartprestaties.

Op zijn Instagram plaatste Van Gerwen een foto van zijn kinderen, Mike en Zoë, bij het zwembad met een zwemdiploma A en B in hun handen. "Proud dad moment", schrijft de darter bij de foto.

De Nederlander deelt vaker foto's van zijn kinderen op sociale media. Zij staan op nummer één voor de 34-jarige darter. Hij zei eerder in een podcast dat zijn gezin hem een nieuw soort motivatie geeft in zijn sport. "Als ik nu verlies, denk ik: 'Oh nu ga ik terug naar m'n kinderen, zij zijn mijn grote prijs'. Ik wil iets achterlaten voor hen. Dat maakt je meteen weer scherp, want je vecht voor een ander doel."

Premier League Darts

Van Gerwen wist na vier nederlagen op rij in de Premier League donderdag op de negende speelavond eindelijk weer te winnen. In de kwartfinales versloeg hij Michael Smith, waarna hij in de halve finale verloor van Luke Littler.

Zaterdag staat het toernooi in Duitsland op de planning. Van Gerwen gaf aan niet meteen door te vliegen naar München, maar eerst tijd te maken voor zijn gezin. "Morgen lekker een dagje naar huis. Naar de kinderen en mijn vrouw, en dan vlieg ik zaterdag naar München."

