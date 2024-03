Michael van Gerwen legt schuld bij zichzelf na verlies tegen Luke Littler: 'Hij voelde zich niet op zijn gemak'

Michael van Gerwen heeft in de Premier League Darts onnodig van Luke Littler verloren, zo stelde hij na afloop vast. De drievoudig wereldkampioen was naar eigen zeggen te veel met zijn tegenstander bezig in plaats van zijn eigen spel te spelen.

"Ik merkte dat Littler zich in het begin van de wedstrijd niet op zijn gemak voelde", vertelt Mighty Mike. "Daar ben ik dan eigenlijk alleen maar mee bezig en dat mag niet, je moet gewoon je eigen spel spelen en dan weet ik dat ik veel meer kan laten zien."

Van Gerwen wist na vier opeenvolgende nederlagen in de Premier League Darts op de negende speelavond eindelijk wel weer een keer te winnen. In de kwartfinales versloeg hij Michael Smith (6-4 in legs). Daarna bleef de Nederlander in de halve finale tegen Littler tot ongeveer halverwege de partij nog bij, maar na de 2-2 trok het Britse talent aan het langste eind.

"Ik moet me meer om mijn eigen wedstrijd druk maken in plaats van om die van hem", vervolgde Van Gerwen zijn verklaring voor de nederlaag. "Vandaag was hij niet fenomenaal ofzo. Op het laatst werd hij natuurlijk goed omdat hij wist dat hij ging winnen, maar hij was niet dodelijk wat hij soms wel kan zijn." Hij neemt het zichzelf kwalijk dat hij het niet heeft laten, zien maar hoopt ervan te leren.

Van Gerwen heeft in totaal al zes keer tegen de 17-jarige Engelsman gespeeld. Daarvan won hij drie keer en verloor hij drie keer. "Daarvan is hij maar één keer heel dominant tegen mij geweest", aldus Van Gerwen. "Alle andere keren was het niet overtuigend."

Zaterdag staat het toernooi in Duitsland op de planning. Maar Van Gerwen vliegt niet meteen door naar München. "Morgen lekker een dagje naar huis. Naar de kinderen en mijn vrouw, en dan vlieg ik zaterdag naar München."