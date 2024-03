Luke Littler wint eerste Premier League-avond; in halve finale te sterk voor Michael van Gerwen

Luke Littler heeft de negende Premier League-avond gewonnen. Nadat de 17-jarige Engelsman in de halve finale van Michael van Gerwen won, was hij in de finale te sterk voor Nathan Aspinall: 6-4.

Michael van Gerwen gooide in de halve finale wat minder dan in zijn eerste partij en kwam er scorend niet echt aan te pas. Desondanks liep Littler niet gelijk weg bij de Nederlander. Mighty Mike bleef tot ongeveer halverwege de partij nog bij, maar na de 2-2 was het Littler die de dienst uitmaakte.

Littler versloeg eerder wereldkampioen Luke Humphries en ook tegen Van Gerwen was hij scherp. De 17-jarige Engelsman liep uit naar 5-2 door in de zevende leg, met de Nederlander op een dubbel, 110 uit te gooien. Van Gerwen pakte nog wel een leg, maar het werd 6-3 voor Littler.

Van Gerwen tegen Smith

Het duel begon met vele breaks. De eerste drie legs gingen allemaal naar de darter die niet als eerste aan de oche stond. Daarin gooide Van Gerwen al een elfdarter en Smith ging in twaalf pijlen uit. De twee heren stonden halverwege de wedstrijd beiden rond de 110 gemiddeld te gooien.

Van Gerwen kreeg bij een 3-2 stand kans om terug te breken, maar liet dit liggen. De Nederlander kreeg vier pijlen op dubbel om er weer gelijk van te maken, maar uiteindelijk was het Michael Smith die 4-2 op het scorebord noteerde.

Twee legs later stond het wel weer gelijk. Van Gerwen gooide 144 om op 4-3 te komen en brak daarna Smith door 92 uit te gooien. Vervolgens werd 70 van het bord gepoetst door de drievoudig wereldkampioen om voor het eerst op voorsprong te komen. Deze gaf hij niet meer uit handen. Mighty Mike won ook de tiende leg door 150 uit te gooien en won met 4-6.

Aspinall en Wright

De eerste partij van de avond was een herhaling van de laatste WK-finale. Dit keer was het Littler die de zege pakte. Bij een 5-5 stand was de tienersensatie de sterkste in de last leg decider. Daarmee werd hij in de halve finale de tegenstander van Van Gerwen.

Nathan Aspinall tegen Gerwyn Price was de derde partij van de avond. Aanvankelijk was het Price die de beste kansen kreeg om gelijk te breken, maar zoals wel vaker deze Premier League liet de Welshman dit na. Hij kwam uiteindelijk nog sterk terug van een 5-3 achterstand tot 5-5, maar het werd Aspinall die de belangrijke punten pakte.

Peter Wright won zijn tweede partij deze Premier League in Belfast. De Schot was te sterk voor Rob Cross, die een off-day leek te hebben. Het werd 6-3 voor Wright, die in de halve finale tegen Nathan Aspinall speelde. Aspinall trok uiteindelijk aan het langste eind en kwam in de finale tegen Littler terecht. Het ging tot 3-3 gelijk op, daarna vloog de jonge dartsensatie ervandoor: 6-4.