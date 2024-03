Fans krijgen beelden van zingende Raymond van Barneveld te zien, vrouw Julia kijkt lachend toe

Raymond van Barneveld doet dit weekeinde mee aan de German Darts Grand Prix in München. Daags voor de start in de Kulturhalle Zenith was Barney al aanwezig in Duitsland voor een speciale avond. Daar werden ook oude beelden van een zingende darter getoond.

Van Barneveld was de hoofdpersoon bij Tales of 501 Nights van de PDC. De vijfvoudig wereldkampioen sprak er over de hoogte- en dieptepunten uit zijn carrière. Barney werd geflankeerd door (oud-)caller Russ Bray en Philip Brzezinski, de omroeper van PDC Europe.

Voor een x-bedrag konden 70 fans de avond bijwonen, drank en finger food zat bij de prijs inbegrepen. Naast foto's en een handtekening ging iedere dartsfan naar huis met een schilderij van Van Barneveld en een herinnering voor het leven. Zo kregen ze een hilarische video te zien van Van Barneveld, terwijl hij aan het zingen was. Zijn vriendin Julia keek lachend toe.

Zingende Van Barneveld

Het was een fragment uit een hit die Van Barneveld in 2004 zong samen met collega-darters Vincent van der Voort, Co Stompé en Rick Hofstra. Dat deed het viertal om het Nederlands elftal aan te moedigen voor het Europees kampioenschap in Portugal. In samenwerking met wat Engelse darters werd het nummer Ik richt mijn pijlen op Oranje uitgebracht.

Barney op German Darts Grand Prix

Van Barneveld kon de ontspanning in München wel gebruiken, zaterdag wacht immers een pittige kluif. De Nederlander neemt het in de openingsronde van de German Darts Grand Prix op tegen landgenoot Gian van Veen. In totaal doen er tien Nederlanders mee aan het Euro Tour-toernooi in Duitsland.