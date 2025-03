Michael van Gerwen recht de rug op knappe wijze tegen Gerwyn Price, maar loopt finale mis in Göttingen

Michael van Gerwen heeft zich geplaatst voor de halve finale van de European Darts Trophy in Göttingen. In een bloedstollende partij versloeg hij Gerwyn Price met 6-4 in de kwartfinale. Hij strandde echter in de hlave finale. Daarin verloor hij van Ryan Joyce.

De derde dag van de European Darts Trophy in het Duitse Göttingen begon spectaculair met een bizarre wending in de eerste partij. Cameron Menzies plaatste zich op een onverwachte manier voor de volgende ronde door Mike De Decker te verslaan. In de beslissende leg maakte Menzies een rekenfout, maar nadat De Decker de dubbel miste, kreeg de Schot alsnog de kans om te winnen en greep die. Terwijl Menzies in tranen het publiek bedankte, liep De Decker teleurgesteld het podium af.

Michael van Gerwen vecht zich knap terug

Het duel tussen Van Gerwen en Price beloofde spektakel, en beide spelers stelden niet teleur. Na een gelijk opgaande start behield Price met een indrukwekkende 11-darter zijn eigen leg en brak vervolgens Van Gerwen met een 42-finish. Met deze voorsprong van 3-1 en het behouden van zijn eigen leg leek Price, die eerder op de dag al had uitgeblonken met een gemiddeld van ruim 110 tegen Nijman, hard op weg naar de overwinning bij een tussenstand van 4-1.

Van Gerwen weigerde echter op te geven en zette een indrukwekkende comeback in. Hij verkleinde de achterstand naar 4-2 en brak Price met een 84-finish. Nadat hij ook zijn eigen leg behield, stond het plots weer gelijk op 4-4. Price leek de grip op de wedstrijd kwijt, terwijl Van Gerwen volledig loskwam. Met een 87-finish kwam hij op een 5-4 voorsprong, en de Nederlander maakte het vervolgens af met een 18-finish, waarmee hij een knappe 6-4 overwinning boekte. In de halve finale neemt Mighty Mike het op tegen de Engelsman Ryan Joyce, die op zijn beurt afrekende met Cameron Menzies.

VAN GERWEN PUTS OUT PRICE!



That is incredible from Michael van Gerwen, who defies a 107 average from Gerwyn Price to book his place in the semi-finals, reeling off five straight legs from 4-1 adrift!



Halve finale

In de halve finale gaf Van Gerwen de eerste leg af aan Joyce. Daarna ging het gelijkop. Bij een stand van 4-3 voor de Brit begon de Nederlander zijn dubbels te missen en kon Joyce uitlopen. Daarna bleef hij tegen een achterstand aanlopen en verloor hij met 7-5. Van Gerwen loopt dus de finale mis. Joyce speelt daarin tegen Gary Anderson of Nathan Aspinall.

Nederlands onderonsje en vroegtijdige exits

In de middagsessie stuitte Van Gerwen nog op landgenoot Gian van Veen. MVG begon sterk tegen Van Veen en bouwde snel een voorsprong op, maar Van Veen vocht terug met een mooie 120-finish, waardoor het 3-3 werd. Van Gerwen herstelde zich, verstevigde zijn voorsprong en sloot de wedstrijd af met een 104-finish, waarmee hij 6-4 won. "Als Michael van Gerwen komt opdagen, hebben ze een probleem,” zei hij zelfverzekerd. Hij keek alvast naar zijn volgende duel met Gerwyn Price: "Ik moet me goed concentreren op mezelf en niet met anderen bezig zijn," voegde MVG vastberaden toe.

Price bereikte de kwartfinales met een overtuigende 6-3 overwinning op Wessel Nijman, waarbij hij een indrukwekkend gemiddelde van 110,83 gooide. Na enkele gemiste kansen in de vierde leg, herpakte hij zich en bouwde zijn voorsprong uit, om de wedstrijd af te sluiten met een 13-darter. Jermaine Wattimena verloor van Nathan Aspinall; beide spelers verloren vroeg een eigen leg, maar Wattimena miste twee kansen om te breken. Bij 5-5 trok Aspinall in de beslissende leg aan het langste eind, waardoor Van Gerwen de enige Nederlander in de kwartfinales was.

Programma en uitslagen

Uitslagen European Darts Trophy middagsessie:

Cameron Menzies - Mike de Decker 6-5

Rob Cross - Ryan Joyce 4-6

Gerwyn Price - Wessel Nijman 6-3

Michael van Gerwen - Gian van Veen 6-4

Dave Chisnall - Ross Smith 4-6

Martin Schindler - Gary Anderson 5-6

Nathan Aspinall - Jermaine Wattimena 6-5

Luke Humphries v Michael Smith 6-5



Programma en uitslagen European Darts Trophy avondsessie:

Kwartfinale: Cameron Menzies - Ryan Joyce 3-6

Kwartfinale: Gerwyn Price - Michael van Gerwen 4-6

Kwartfinale: Ross Smith - Gary Anderson 5-6

Kwartfinale: Nathan Aspinall - Luke Humphries 6-1

Halve finale: Ryan Joyce - Michael van Gerwen 5-7

Halve finale: Gary Anderson - Nathan Aspinall

