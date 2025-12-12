Jamai van den Herik had na zijn verloren wedstrijd op het WK darts een boodschap voor Raymond van Barneveld, die in de studio van Viaplay zat om zijn jonge landgenoot te analyseren. De dartslegende zelf had er zelf weinig plezier in en had ook nog wat commentaar op de debutant. "Hij had beter een andere keuze kunnen maken."

Van den Herik (22) gooide zijn allereerste wedstrijd op het grote podium en dat was te zien. Hij knokte tegen de zenuwen en dat kostte hem de kop tegen Madars Razma. Na zijn met 3-1 verloren partij kwam hij nog wel even zijn reactie geven bij Viaplay. "Het was wel heel tof. Ik sta voor het eerst op zo'n groot podium, daardoor had ik wel zenuwen. De voorstelling die ik ervan gemaakt had, klopte wel. Het was tof om te horen dat de hele voorste rij voor mij was. Ik hoorde hun aanmoedigingen de hele wedstrijd."

'Gaat nog lang duren'

Hij kwam maar net boven de tachtig gemiddeld uit en dat is niet het niveau dat hij afgelopen jaar op de Development Tour en Challenge Tour haalde. Desondanks smaakt zijn debuut naar meer. "Ik neig naar die top, maar dat gaat waarschijnlijk nog lang duren. Het ligt eraan hoeveel vertrouwen ik opbouw het komende jaar. Het is wel mijn bedoeling om hier terug te keren." Op de vraag wat hij de volgende keer beter kan doen, was hij goudeerlijk.

'Hallo Raymond'

"Ik moet beter trainen voor het WK. Misschien moet ik meer naar Wesley Plaisier of Raymond van Barneveld bijvoorbeeld om daar goed voor te bereiden met ze." Toen hoorde hij van verslaggever Arjan van der Giessen dat Van Barneveld in de studio zat voor de analyses. "Ik wil hem de groeten doen; hallo Raymond", lachte hij. Maar in Hilversum zat 'Barney' niet zo te wachten op dat leuke gebaar. Sterker nog: hij kwam meteen met commentaar terug.

'Beter een andere keuze maken'

"We zouden eigenlijk gaan trainen, met Plaisier erbij. Maar hij moest competitie spelen. Daardoor ging het over. Ik denk dat hij er wel wat aan had kunnen hebben. Ik ga mijn 33ste WK spelen, ik heb een schat aan ervaring. Daar had ik hem mee kunnen helpen met zijn voorbereiding. Het leven is keuzes maken. Misschien had hij beter een andere keuze kunnen maken. Ik snap ook wel dat hij zijn teammaatjes niet teleur wilde stellen. Hij zal er volgend jaar wel weer staan."

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het iconische toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Michael van Gerwen is één van de vijftien Nederlanders die meedoet aan het WK. Alle 128 deelnemers krijgen een flinke steun in de rug van de PDC door het torenhoge prijzengeld dat wordt uitgekeerd. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.