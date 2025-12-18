Na lang wachten begint ook Michael van Gerwen aan het WK darts. De Nederlander hoopt dit jaar voor de vierde keer wereldkampioen te worden. Dan zal hij wel voorbij de eerste ronde moeten komen, wat enkele topdarters al niet gelukt is. Van Gerwen is dan ook op zijn hoede.

Van Gerwen stak de afgelopen tijd veel tijd in verschillende gala's, in Engeland, Duitsland en Finland. "Daar heb ik best goed staan spelen", vertelt hij voorafgaand aan zijn wedstrijd tegen de Japanner Mitsuhiko Tatsunami aan Sportnieuws.nl. "Ik heb best veel uren gemaakt, dat kan wel van pas komen dit WK. We weten allemaal dat dit het moeilijkste toernooi is om te winnen. Er komt veel druk kijken, dus je moet mentaal klaar zijn."

Van Gerwen op zijn hoede

De afgelopen 24 uur waren er de nodige sensaties in het Alexandra Palace. Zo verloor vijfvoudig wereldkampioen Raymond van Barneveld van de Zwitser Stefan Bellmont en liet de Belg Mike De Decker zich verrassen door de Keniaan David Munyua. Dat kreeg ook Van Gerwen mee. "Raymond verloor vrij kansloos: 9-2 in legs. Ik weet niet wat er met Mike aan de hand is. Normaal gesproken is hij geen jongen die 80 gemiddeld gooit. Je weet niet wat er zich afspeelt in zijn hoofd. Ik denk dat hij gruwelijk baalt", aldus Van Gerwen.

"Maar het is gelijk een wake-up call. In het begin moet je er staan, je mag geen fouten maken", erkent hij. Dat geldt dus ook voor Van Gerwen tegen de onbekende Tatsunami. "Ik heb hem wel zien spelen. Kampioen van Japan. Voorheen zijn er meerdere Japanners hier geweest die heus wel een pijltje kunnen gooien. Ik wil hem niet afschilderen als een of andere imbeciel", is hij stellig.

"Het is een prima speler, dus ik ga niemand onderschatten. Je moet van je eigen kracht uitgaan. Dat is altijd makkelijk gezegd, maar ik moet het vanavond doen. Er staat mega veel druk op de topspelers, inclusief mezelf. Ik kijk er wel naar uit, ik heb er echt zin in."

'Het is een marathon, geen sprint'

Regerend wereldkampioen Luke Littler en outsider Luke Humphries zijn al door en maakten indruk. "Je hoeft niet te imponeren", vindt Van Gerwen. "De eerste ronde moet je gewoon winnen. Vanuit daar kun je je lessen trekken. Het is geen sprint, maar een marathon. Het toernooi duurt drie weken, zo lang moet je goed zijn."

Van Gerwen is in aanloop naar het toernooi veel afgevallen en voelt zich fitter dan ooit. "Nergens last van, geen fysieke ongemakken. Ik voel me best wel goed. Dat is heel belangrijk als je hier je spel wil spelen", denkt hij. Van Gerwen over zijn gewichtsverlies: "Ik had het veel eerder moeten doen."

