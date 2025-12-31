Van de publiekslieveling die Luke Littler was bij zijn debuut op het WK darts van 2024 is weinig meer over. Twee jaar later is de nog altijd pas 18-jarige Engelsman de nummer 1 van de wereld en wint hij alles wat er te winnen is. Het zorgt ervoor dat het publiek in het Alexandra Palace zich tegen hem keert en voor de underdog juicht.

Met name in Littlers laatste partij kozen de fans de kant van Rob Cross. Er was meermaals boegeroep te horen, ook werd er gefloten tijdens belangrijke beurten van The Nuke. Die liep steeds roder aan en ontplofte bij iedere gegooide dubbel. Na afloop deed hij net alsof het hem niet boeide.

Toch greep hij zijn kans op het podium om terug te sneren, toen hij de microfoon onder zijn neus kreeg geschoven. Hij draaide zich om richting de fans en zei: "Haha, kan ik dan toch één ding zeggen? Jullie betalen tickets en zo betalen jullie voor mijn prijzengeld. Dus, dankjewel! Dankjewel voor mijn geld, bedankt voor het uitfluiten. Come on!"

Moeder laait vuurtje op

Dat werd online niet gewaardeerd. Littler werd weggezet als arrogante speler. Dat pikte moeder Lisa niet. Zij nam het via sociale media op voor haar zoon. Zo schreef ze: "Dus ze (de fans. red.) kopen tickets met hun zuurverdiende geld en dan zitten ze daar als een stel sukkels te janken."

Ook noemde ze het publiek 'uitschot' en 'idioten'. Om haar woorden kracht bij te zetten gebruikte ze ook meermaals de emoticon van de middelvinger.

Advies voor familie Littler

Bij talkSPORT, dat in Engeland het WK darts aan elkaar praat, werd dieper ingegaan op de situatie. "Ze deed dat omdat ze haar zoon daar ziet, niet de briljante darter. Ze ziet dat haar zoon daar gezeik krijgt", schetst Andy Townsend. "Over het algemeen heeft Luke Littler veel steun en lof gekregen, iedereen is er dol op. Ik snap niet waar dit allemaal vandaan komt."

Tafelgenoot Jeff Stelling denkt dat het gefluit alleen maar toeneemt door de acties van de familie Littler. "Mijn advies is om niet in de val te trappen, erboven te staan ​​en zijn talent voor zich te laten spreken", is Stelling van mening. "Hij is de absolute favoriet om dit jaar te winnen. Een briljante darter, laat zijn talent gewoon voor zich spreken", beargumenteert hij. "En sommige van de uitspraken die zijn moeder deed waren trouwens onacceptabel, net zo onacceptabel als het boegeroep van het publiek voor Littler."

Littler vervolgt donderdag op nieuwjaarsdag zijn dag naar titelprolongatie op het WK. Hij neemt het in de kwartfinales op tegen de Pool Krzysztof Ratajski.

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Tijdens de editie van 2026 wordt gespeeld om het hoogste prijzengeld ooit. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.