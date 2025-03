Nieuwe deal levert Luke Littler behoorlijk zakcentje op: 'Cultureel fenomeen'

Luke Littler heeft de wereld aan zijn voeten liggen. Het 18-jarige dartstalent is momenteel de wereldkampioen en overal waar hij komt doet hij mee om de prijzen. Naast zijn gewonnen prijzengeld verdient hij ook lekker bij met zijn goede sponsordeals.

Littler was donderdagavond nog de beste in Cardiff tijdens de Premier League Darts. In de finale tegen Michael van Gerwen liet de jongeling weer fenomenale dingen zien en gooide hij zelfs een 9 darter.

Sponsordeal

Een dag later was er opnieuw goed nieuws voor Littler. Zijn samenwerking met zijn sponsor BoohooMan werd verlengd tot 2026. Sinds het behalen van de finale van het WK van 2024 begon het kledingmerk met het sponsoren van het toptalent.

Deze samenwerking bevalt beide partijen blijkbaar goed, want het merk is bereid een flink bedrag te betalen aan Littler. Volgens de Daily Mail zou het gaan om een 'six figure deal' ter waarde van 200 duizend pond (omgerekend iets meer dan 237 duizend euro).

Littler heeft verder nog grote sponsordeals met Target, Xbox, KP Noten en Sidemen cornflakes.

'Cultureel fenomeen'

Littler is enorm blij met de verlenging van zijn sponsordeal. "Vanaf dag één snappen ze mijn stijl en moedigen ze mij aan tijdens mijn loopbaan. Ik kijk ernaar uit om meer speciale dingen te doen om dartfans met kleding enthousiasten te verbinden. Het beste moet nog komen."

Ook de grote baas van het kledingmerk is in zijn nopjes en komt superlatieven te kort voor Littler. "Luke straalt precies uit waar wij als merk voor staan: het doorbreken van grenzen, verwachtingen overtreffen en nieuwe standaarden zetten. Deze vernieuwde deal gaat niet alleen over kleding, maar ook om het vieren van een cultureel fenomeen die door blijft gaan met het inspireren van een nieuwe generatie."

European Darts Trophy

Littler is dit weekend niet aanwezig in het Duitse Göttingen. Daar wordt de tweede Euro Tour van dit jaar gehouden. Daar zullen zijn concurrenten blij mee zijn. Michael van Gerwen komt zaterdagavond voor het eerst in actie. Hij treft Niko Springer.