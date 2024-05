Noa-Lynn van Leuven voelde zich 'heel klein' na vernederend moment: 'Kotsemoji's en doodsbedreigingen'

Noa-Lynn van Leuven heeft voor het eerst gereageerd sinds ze onderwerp werd van een rel in de dartswereld. De 27-jarige dartster zegt dat ze 'veel shit over zich heen kreeg' in de tijd dat collega-dartsters een probleem maakten van het feit dat ze transgender is.

De bom barstte vorige maand toen twee kopstukken van het Nederlandse vrouwendarten, Anca Zijlstra en Aileen de Graaf, uit het Nederlandse team stapten. Ze wilden niet langer met Van Leuven in één team zitten. ‘Het moment wanneer je je schaamt om voor het Nederlands team uit te komen, omdat een biologische man meespeelt bij het vrouwenteam. Het is tijd om te gaan’, legde Zijlstra op Facebook haar reden uit.

Doodsbedreigingen

Wat volgde was een vreselijke periode voor Van Leuven, zegt ze in gesprek met De Volkskrant. "Dat moment heeft een enorme impact op mij gehad. Ik heb echt heel veel shit over me heen gekregen. Van kotsemoji’s tot mensen die doodsbedreigingen sturen", zegt ze tegen het medium. Een dag nadat de bom barstte, stond ze weer te darten. Maar in die wedstrijd beleefde ze misschien wel het dieptepunt in de hele soap.

'Hel waar ik doorheen ben gegaan'

"Ik verloor mijn wedstrijd en de halve zaal begon te klappen, dat was vernederend. Ik voelde me heel klein. De afgelopen weken moest ik me echt even terugtrekken." Ze vindt het vooral vervelend dat haar vrouwelijke collega's er van alles bij halen om aan om haar aan te vallen. "Dan zeggen sommigen dat ik me heb laten ombouwen zodat ik bij de vrouwen kan winnen", zegt Van Leuven geïrriteerd. "Maar ik gun niemand de hel waar ik doorheen ben gegaan om te worden wie ik nu ben. Dat heb ik niet gedaan om nu wat meer prijzengeld te winnen."

Steun van Vincent van der Voort

Van Leuven zegt veel steun te hebben gehad van bijvoorbeeld Vincent van der Voort. De darter sprak zich uit voor Van Leuven en helpt haar nu ook als ze aan hetzelfde toernooi meedoen. "Ik vroeg hem of ik ergens nog op moest letten. En hoe er op mijn aanwezigheid gereageerd zou worden", zegt Van Leuven. ‘Je moet vooral schijt aan iedereen hebben’, was zijn antwoord. "Dan kom je toch lekker bij mij en Michael van Gerwen zitten", stelde hij haar gerust.