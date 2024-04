Fallon Sherrock neemt het op voor dartster Noa-Lynn van Leuven: 'Vreselijk hoe er met haar is omgegaan'

Fallon Sherrock heeft erg te doen gehad met Noa-Lynn van Leuven. De Nederlandse darter was de afgelopen weken onderdeel van gesprek, nadat twee collega's stopten bij de Nederlandse ploeg. Sherrock staat achter Van Leuven, gaf ze aan.

"Er heerste geen leuke sfeer op de voorbije toernooien", vertelt Sherrock over de vrouwentoernooien in de dartswereld sinds het incident rond Van Leuven. "Het deelnemersveld was duidelijk in twee kampen verdeeld. Ik vind het vreselijk hoe het allemaal gelopen is voor Noa-Lynn. Ik heb een paar keer met haar gesproken om te vragen of het goed met haar ging, want wat ze allemaal over zich kreeg is moeilijk te verwerken."

Transgender

Van Leuven is de laatste weken onderwerp van gesprek, omdat ze transgender is. Onlangs gaven twee Nederlandse darters aan dat ze stoppen met de Nederlandse ploeg, vanwege het feit dat Van Leuven meedoet. Ook kreeg de Nederlandse veel bedreigingen online, omdat ze onlangs wat toernooien wist te winnen. Voor Van Leuven een moeilijke tijd.

Herkenning

Sherrock vertelt dat zij net als Van Leuven ook te maken kreeg met veel kritiek. waardoor ze de Nederlandse ook wat tips kan geven. "Ik heb Noa-Lynn dan ook aangeraden om het nog zo weinig mogelijk te lezen en er al helemaal geen belang aan te hechten. Maar dat is uiteraard soms makkelijker gezegd dan gedaan."